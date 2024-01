PRODUKTDETAILS

Hematuria Detection ist ein Streugranulat zur Früherkennung von Blut im Urin, Zeichen der meisten Harnwegserkrankungen. Es wurde in Zusammenarbeit mit Tierärzten entwickelt und ist klinisch erprobt. Einfache Anwendung : Hematuria Detection sind kleine, weiße Kügelchen, die über das Katzenstreu verteilt werden und sich blau verfärben sobald sie mit Hämoglobin im Urin in Kontakt kommen. Die Ergebnisse werden innerhalb weniger Sekunden angezeigt und bleiben bis zu 48 Stunden sichtbar. Sollten Sie Farbveränderungen feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt.

