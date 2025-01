Animaux domestiques et décorations de Noël

Quelle joie de décorer votre maison pour Noël. Vous installez le sapin et peut-être aussi des poinsettias. Évidemment, ils sont magnifiques, mais ils peuvent représenter un danger pour votre chat ou votre chien. Voici quelques conseils à garder en tête.

Sapin de Noël

Saviez-vous que les aiguilles du sapin de Noël sont toxiques pour votre chat et votre chien ? Non seulement les aiguilles renferment des substances dangereuses, mais elles peuvent aussi occasionner des dégâts considérables si votre chat ou votre chien en avale une. Veillez donc à aspirer immédiatement les aiguilles tombées et essayez d’éviter que votre chat ou votre chien ronge l’arbre ou que les aiguilles se retrouvent dans les bols de nourriture.

Si vous mettez un peu d’eau au pied de votre sapin pour l’empêcher de tomber, veillez à ce que votre chat ou votre chien n’ait pas accès à l’eau dans laquelle se trouve le tronc. En effet, cette eau contient également des substances toxiques pour nos animaux de compagnie.

Et, évidemment, n’oublions pas les boules et les guirlandes accrochées au sapin, avec lesquelles nos animaux aiment jouer. Les chats ne sont pas les seuls à apprécier ces décorations ; en effet, les chiens peuvent aussi tenter d’attraper les boules du sapin pour jouer. Mais cela peut être très dangereux, surtout si elles sont en verre !

Optez de préférence pour des boules en plastique qui ne se cassent pas facilement. Les chiens risquent d’avaler les boules et d’étouffer.

Efforcez-vous donc de placer votre sapin de Noël légèrement en hauteur, par exemple sur une table et apprenez à votre chat ou à votre chien à ne pas jouer avec la décoration. Trouvez un moyen de le distraire et d’attirer son attention sur quelque chose de plus amusant que le sapin de Noël.

Les chats et les chiens peuvent également s’amuser à ronger des objets en plastique. Faites donc attention aux cheveux d’ange, aux guirlandes et aux guirlandes lumineuses !

Étoile de Noël

Le poinsettia contient également des substances toxiques. La majorité des chiens et des chats ignoreront probablement cette plante rouge/verte, mais s’ils viennent à la trouver très intéressante, elle représentera un danger pour eux. Gardez donc toujours un œil sur votre animal.

Repas de fête et animaux de compagnie

Vous allez profiter d’un bon repas avec votre famille et vos amis. N’oubliez pas que votre chat ou votre chien n’a pas le droit de manger ces bonnes choses. De nombreux aliments que nous consommons pendant les fêtes sont nocifs pour nos animaux de compagnie, par exemple, les raisins secs, le chocolat et les viandes grasses et salées.

N’oubliez pas votre chat et votre chien pendant les fêtes

Non seulement vous devez éviter que vos animaux de compagnie soient en contact avec les décorations et les repas festifs susceptibles de représenter un danger pour eux, mais ce n’est pas tout. En effet, pendant les fêtes, vous pouvez être absorbé par les préparatifs et les activités de loisirs. Vous pouvez également recevoir de nombreuses personnes ou emmener votre chien à l’extérieur. Toutefois, vous devez impérativement continuer à respecter les besoins de votre animal de compagnie. Les chats et les chiens sont des animaux routiniers et un changement soudain et radical de leurs habitudes peut les contrarier fortement. Voici quelques conseils.

Dans la mesure du possible, efforcez-vous de maintenir la routine pour les heures de repas, les promenades et le jeu et intégrez ces moments dans votre emploi du temps. Votre animal pourra ainsi conserver une certaine structure.

Si votre chat est stressé par les visites, aménagez-lui à l’avance une pièce où il pourra se retirer tranquillement, avec sa nourriture, son eau, son bac à litière et un endroit agréable pour dormir. Habituez-le au préalable à cette pièce.

Si votre chien n’aime pas les visiteurs, aménagez-lui également un endroit calme tout en lui accordant de l’attention de temps à autre.

Essayez de prévoir des moments de repos entre les visites et les déplacements. Vos animaux ont besoin de temps pour se remettre de l’agitation.

Réveillon du Nouvel An

N’oublions pas le réveillon du Nouvel An, un moment assez désagréable pour les animaux de compagnie, car ces détonations et ces flashs lumineux sont souvent effrayants !

Plus d’un jour à l’avance, veillez à garder votre chat à l’intérieur et efforcez-vous d’aller promener votre chien à des moments où il fait calme dehors. Si vous laissez votre chat seul à la maison le soir du Nouvel An, assurez-vous qu’il a accès à des endroits où il pourra se cacher. Sous le canapé, dans un placard ou simplement en hauteur.

Il est préférable de ne pas laisser votre chien ou votre chat seul à la maison pendant le réveillon. Il a besoin de votre soutien et de sentir qu’il est en sécurité.

Joyeuses fêtes !

Grâce à ces conseils, les fêtes seront non seulement un plaisir pour vous, mais aussi pour votre chat ou votre chien. Profitez bien de ces moments de partage !