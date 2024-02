Indoor Sterilised 7+ Gravy (émincés en sauce)

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Indoor 7+ Gravy (émincés en sauce) contient des nutriments spécifiques pour soutenir parfaitement la première phase du vieillissement du chat d’intérieur à partir de 7 ans. Par conséquent, l’alimentation renferme des antioxydants synergiques (notamment vitamine C et E) associés à une teneur adaptée en phosphore pour favoriser la santé rénale. ROYAL CANIN® Indoor 7+ Gravy présente un profil nutritionnel spécifique avec un ratio adapté de protéines, de graisses et de glucides. Les chats ont une préférence instinctive pour cette alimentation car sa composition est proche de celle de leurs préférences naturelles. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Indoor 7+ est également disponible sous forme d’alimentation humide dans une sauce savoureuse et sous forme de croquettes croustillantes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité d’aliments humides et secs adéquate pour un bénéfice optimal.

