Dachshund Adult Loaf (pâtée en sauce)

Aliment complet pour chiens - Spécialement conçu pour Teckel adulte, à partir de 10 mois. Le Teckel est une race amicale, intelligente et loyale, bien connue pour convenir parfaitement aux familles. Les Teckels adultes ont des besoins énergétiques particuliers qui requièrent une alimentation leur fournissant les nutriments nécessaires pour les aider à maintenir un bon niveau d’activité. ROYAL CANIN® Dachshund mousse est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte afin de favoriser sa bonne santé et son bien-être général et convient aux Teckels de plus de 10 mois. ROYAL CANIN® Dachshund mousse est conçu pour contribuer au tonus musculaire de votre Teckel. Les éléments nutritifs optimaux de l’aliment ROYAL CANIN® Dachshund mousse permettent également de renforcer la bonne santé des articulations et des os. La texture deROYAL CANIN® Dachshund mousse est spécialement adaptée pour en augmenter la palatabilité. Ainsi, cette formule particulière aidera à satisfaire l’appétit de votre chien, même s’il est particulièrement capricieux ! Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Dachshund en Mousse est également disponible sous forme d’aliment sec en croquettes savoureuses et croquantes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chien reçoive la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.