Het ontstaan van heupdysplasie

Honden met heupdysplasie worden met normale heupen geboren. De precieze oorzaak van heupdysplasie is nog steeds onderwerp van discussie in de medische wereld. Heupdysplasie komt tot stand tijdens de eerste 6 levensmaanden, wanneer pups volop in de groei zijn (1). Een erfelijke aanleg ligt aan de basis van het ontstaan van deze aandoening. Een erfelijke aanleg wil echter niet zeggen dat de hond met zekerheid heupdysplasie zal krijgen. Er zijn namelijk verschillende omgevingsfactoren die ook een rol spelen in het ontstaan en de ernst van de aandoening (1,3). Twee belangrijke omgevingsfactoren zijn voeding en beweging.

Voeding

Een aangepaste voeding voor pups is zeer belangrijk tijdens de groei. Respecteer steeds het voedingsschema. Overvoeding en te snelle gewichtstoename zijn risicofactoren voor het ontstaan van heupdysplasie (3). Supplementeer nooit met calcium zonder toestemming van de dierenarts (1).

Beweging

Voldoende gecontroleerde beweging is belangrijk. Laat je pup voldoende bewegen zodat hij zijn spieren kan ontwikkelen, maar overdrijf niet en wees voorzichtig met explosieve bewegingen.

Heupdysplasie herkennen

Een diagnose van heupdysplasie wordt vaak gemaakt aan de hand van het signalement van de hond, de voorgeschiedenis en de klinische symptomen. Grote hondenrassen die snel groeien zijn vaak extra gevoelig voor het ontstaan van heupdysplasie. Heupdysplasie komt in België het vaakst voor bij de Bullmastiff, de grote Münsterländer en de Amerikaanse Staffordshireterriër. Populaire rassen zoals de Duitse Herder, de Golden Retriever, de Labrador Retriever, de Newfoundlander en de Ierse Setter raken ook vaak aangetast (2).

De eerste klinische symptomen worden vaak al gezien tijdens het eerste levensjaar. Het ontstaan ervan kan zeer plots optreden of kan eerder progressief verlopen.

Symptomen die kunnen wijzen op heupdysplasie zijn (4):

Moeilijkheden bij het opstaan

Moeite om trappen te doen

Weigeren om te spelen / wandelen

Manken

Een hoorbare klik bij het stappen

Spieratrofie

Abnormale gang: konijnensprongen maken, overdreven waggelen met achterhand, stappen met bolle rug, ...

Abnormale stand van de achterbenen (te wijd of te nauw)

Als je bepaalde symptomen herkent bij uje pup of hond, twijfel dan niet om je dierenarts te contacteren. Er zijn verschillende testen die je dierenarts kan uitvoeren om de diagnose van heupdysplasie te bevestigen (4).

Mankheidsonderzoek Palpatie van de heupen Subluxatietest

Bij deze test wordt er getest of het mogelijk is om de heup te ontwrichten. Wanneer de heupkop vervolgens terug in de heupkom glijdt is er een ‘klik’ hoorbaar/voelbaar. Dit is een goede indicator van heupdysplasie. Bij een normale heup zal het niet mogelijk zijn om de heup te ontwrichten omdat de heupkop mooi in de heupkom past.

Radiografie (röntgenfoto)

Heupdysplasie is een ernstige aandoening die ondanks genetische screening van de ouderdieren nog vaak voorkomt. Een aangepaste voeding voor uw pup en gecontroleerde beweging kunnen helpen om de kans op heupdysplasie te verminderen. Indien u bepaalde symptomen bij uw pup of hond vaststelt, contacteer dan uw dierenarts.

Wist je dat...

1 op de 5 honden in België aan heupdysplasie lijdt.

Honden meestal met normale heupen geboren worden en heupdysplasie zich ontwikkelt tijdens de eerste 6 levensmaanden.

Bij heupdysplasie de heupkop niet mooi in de heupkom past, en dit aanleiding geeft tot kraakbeenschade en osteoartritis op latere leeftijd.

Een aangepaste voeding voor je pup zeer belangrijk is om het ontstaan van heupdysplasie te helpen voorkomen.

Referenties