Ageing 12+ In Gravy (brokjes In Saus)

Je wat oudere kat is gezond, toch? Of zou ze wel wat vitaler kunnen, wat beweeglijker? Ageing +12 in Gravy van ROYAL CANIN® ondersteunt de ouder wordende kat op tal van manieren. Tekenen van ouderdom Heel lang kun je aan je kat haast niet zien hou oud ze is. Maar vanaf 12 jaar worden de ouderdomsverschijnselen steeds duidelijker. De eetlust neemt af. Het oriëntatievermogen wordt minder. Ze kan slaap- of gedragsproblemen krijgen, wordt stijver. En je ziet dat ze moeizamer beweegt, misschien wel pijn heeft. Ook kan ze wat gewicht verliezen. Speciaal voor je ouder wordende kat hebben we Ageing +12 in Gravy ontwikkeld. Stimuleert de eetlust Ageing 12+ in Gravy van ROYAL CANIN® ondersteunt de gezondheid van je ouder wordende kat. Het heeft een laag fosforgehalte, wat goed is voor haar nieren. En een hoog mineralengehalte, dat de urinewegen ondersteunt. En wat de kat zelf het belangrijkste zal vinden: het is erg lekker. De smakelijke samenstelling van vleesbrokjes in saus bevordert de eetlust.

