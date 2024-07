PRODUCTDETAILS

Het is perfect mogelijk om je kat voeding te geven die ze lekker vindt en die tegelijkertijd alle voedingsstoffen bevat die ze nodig heeft om gezond te blijven. De juiste voeding voor je kat kiezen is belangrijk om een gezonde levensstijl te ondersteunen. Hett voordeel dat je kat van haar eten geniet maakt het alleen maar beter. ROYAL CANIN® Instinctive in Gravy (brokjes in saus) is samengesteld om te beantwoorden aan het macronutriëntenprofiel waar volwassen katten instinctief de voorkeur aan geven. Deze voeding bevat zorgvuldig geselecteerde voedingsstoffen voor een optimale smaak, geur en textuur, wat resulteert in een maaltijd waar jouw kat van zal genieten. Naast de optimale hoeveelheden vitaminen, mineralen en aminozuren (die stuk voor stuk nodig zijn voor een goede gezondheid) krijgt je kat goed verteerbare voeding binnen met een uitgebalanceerd voedingsprofiel. Deze voeding is niet alleen ontwikkeld om instinctief aantrekkelijk te zijn, maar ook om een ideaal gewicht te helpen behouden en gezonde urinewegen te ondersteunen. ROYAL CANIN® Instinctive in Gravy bevat een optimaal energiegehalte door een hoger vochtgehalte van de voeding. Om aan de individuele voorkeuren van elke kat te beantwoorden is ROYAL CANIN® Instinctive ook verkrijgbaar als natvoeding in overheerlijke gelei of als smakelijke paté.

