Mother & Babycat Mousse

PRODUCTDETAILS

Volledig diervoeder voor katten - Speciaal voor de moederpoes en haar kittens - Voor drachtige en zogende poezen - Voor kittens in de eerste groeifase (van 1 tot 4 maanden) en speenperiode (extra zachte mousse). Gebruiksaanwijzing: Zie voedingstabel. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is.Tijdens de eerste 3 weken van hun leven zijn kittens afhankelijk van de moedermelk. Vervolgens beginnen ze belangstelling te tonen voor halfvast voedsel, waarbij ze eerst likken aan wat moeder aan het eten is, en dan leren kauwen. Daarom is het aangewezen om drachtige en zogende moederdieren een voeding te geven die afgestemd is op hun unieke voedingsbehoeften en die van hun kittens. ROYAL CANIN® Mother & Babycat ultrazachte mousse is speciaal aangepast aan de hogere energiebehoefte van de moederkat tijdens de dracht en de lactatie. De smakelijke, zachte textuur is optimaal voor zogende kittens tot 4 maanden oud. Pasgeboren kittens krijgen beschermende antilichamen via de eerste moedermelk, colostrum genaamd, maar deze bescherming verzwakt met de tijd. ROYAL CANIN® Mother & Babycat ultrazachte mousse bevat een complex voedingsstoffen met onder andere vitamine C en E om een gezonde ontwikkeling van het immuunsysteem te ondersteunen. De formule is verrijkt met omega 3-vetzuren (DHA) om de ontwikkeling van de hersenen te ondersteunen en om een gezond zicht te ondersteunen. Dankzij een combinatie van prebiotica (MOS) en zeer goed verteerbare eiwitten helpt ROYAL CANIN® Mother & Babycat ultrazachte mousse ook een gezond evenwicht in de darmflora te ondersteunen voor een goede spijsvertering. ROYAL CANIN® Mother & Babycat ultrazachte mousse is niet alleen makkelijk te eten voor jonge kittens, maar helpt de zogende moeder ook om extra vocht binnen te krijgen om de melkproductie te ondersteunen. Wist je dat de voedingsbehoeften van kittens veranderen naarmate ze groeien? Na amper 16 weken hebben ze al voeding nodig die specifiek aangepast is aan hun voedingsbehoeften in de volgende groeifase. Daarom raden wij aan om dan over te stappen op producten uit het gamma ROYAL CANIN® Kitten. Bij Royal Canin zetten we ons in voor een betere wereld voor katten en honden. Al meer dan 50 jaar werken we nauw samen met fokkers, dierenartsen en andere deskundigen op het gebied van huisdieren, waarbij we kennis en resultaten van wetenschappelijk onderzoek delen om tot een toegewijde benadering te komen met nauwkeurig geformuleerde op maat gemaakte voeding. Al onze producten worden onderworpen aan uitgebreide kwaliteitscontroles om een optimale kwaliteit te garanderen. Wij gebruiken voedingsstoffen zonder toegevoegde kunstmatige conserveermiddelen of kleurstoffen. Kies voor ROYAL CANIN® Mother & Babycat om voor een complete en uitgebalanceerde voeding te zorgen voor je kat én haar kittens.

