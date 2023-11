SENSORY™ Multipack In Gravy (brokjes In Saus)

PRODUCTDETAILS

Wist je dat katten hun voeding met behulp van zintuigen selecteren? En dat het stimuleren daarvan bijdraagt aan hun welzijn? ROYAL CANIN® SENSORY™ Multipack helpt het reukzintuig, smaakzintuig en mondgevoel van jouw kat te stimuleren en zo de voedingservaring te verbeteren. Het belang van zintuigen bij kattenVia haar zintuigen maakt een kat contact met de wereld om haar heen. Hoe prettiger deze zintuigen worden gestimuleerd, hoe gelukkiger een kat het leven zal ervaren. Daarom heeft Royal Canin de werking van de zintuigen van een kat goed bestudeerd en een voeding ontwikkeld die haar geur-, smaak- en mondgevoel optimaal stimuleert. ROYAL CANIN® SENSORY™ helpt de zintuigen van de katten te stimuleren en zo de voedingservaring te verbeteren. Wat draagt bij een prettige eetervaring bij katten? Katten hebben veel minder smaakpapillen dan mensen, slechts 470 ten opzichte van meer dan 9.000 bij mensen. Daarentegen hebben katten een veel sterker ontwikkeld reukvermogen, 200 miljoen geurgevoelige cellen tegenover 5 miljoen bij mensen. Geur en mondgevoel spelen bij katten dus een iets grotere rol bij een fijne eetervaring dan smaak. Stimulatie van het unieke reukzintuig, smaakzintuig en mondgevoel Katten keuren hun voeding allereerst met hun reukzintuig; als iets heel lekker ruikt, zal een kat sneller geneigd zijn te beginnen met eten. Dan is het belangrijk dat wat zij opeet ook prettig aanvoelt in de bek. De vorm en textuur van de voeding bepaalt mede of een kat haar voeding lekker vindt. Tot slot speelt ook smaak een rol. Katten kunnen met name de smaak umami onderscheiden; een bouillonachtige hartige smaak, die vooral wordt veroorzaakt door aminozuren die je terugvindt in dierlijke producten. ROYAL CANIN® Sensory stimuleert al deze zintuigen van de kat, waardoor de kat een optimale eetbeleving aangeboden krijgt.

