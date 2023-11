PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 gelooft Royal Canin dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van onze katten en honden. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met huisdierprofessionals en -experts, hebben wij daarom ROYAL CANIN® Multifunction veterinaire voedingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met meerdere gevoeligheden. Ondersteun de gezondheid van je kat met ROYAL CANIN® URINARY S/O + HYPOALLERGENIC De droogvoeding ROYAL CANIN® URINARY S/O + HYPOALLERGENIC is een speciaal samengestelde voeding voor katten voor het oplossen van struvietsteen, ter vermindering van herhaalde struvietsteenvorming en ter vermindering van intoleranties voor bepaalde ingrediënten en/of voedingsstoffen. URINEVERDUNNING Deze voeding helpt de urine van jouw kat te verdunnen en maakt de urine minder vatbaar voor de vorming van struvietstenen. LAGE RSS-WAARDE Een lage ionenconcentratie helpt bij het oplossen van urinestenen en vermindert de vorming ervan. GEHYDROLYSEERDE EIWITTEN De voeding bevat gehydrolyseerde eiwitten met een laag moleculair gewicht om te zorgen dat de voeding zeer goed verteerbaar is en een laag allergeengehalte heeft. HUIDBARRIÈRE Dankzij een combinatie van ondersteunende voedingsstoffen helpt deze voeding ook de natuurlijke beschermende barrièrefunctie van de huid van je kat te ondersteunen om de huid in een optimale gezondheid te houden. Belangrijke opmerking Door de zeer technische aard van de voeding en de noodzaak van een diagnose kan deze voeding alleen door een dierenarts aanbevolen worden, na een consultatie voor je huisdier. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 tot 10 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt. Het is niet aan te raden om voedingen te mengen met andere natte of droge complete voedingen of andere soorten voeding om met de multifunctionele voeding het best mogelijke resultaat te behalen.

