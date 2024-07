Dachshund Adult in Loaf (paté in saus)

PRODUCTDETAILS

De teckel is een vriendelijk, intelligent en trouw ras dat algemeen bekend staat als de ideale familiehond. Volwassen teckels hebben een voeding nodig die alle voedingsstoffen aanvoert om te voldoen aan hun hoge energiebehoeften, om een gezonde activiteitsgraad te helpen ondersteunen. ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf (paté in saus) is geschikt voor teckels van meer dan 10 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond. ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf is ontwikkeld om bij te dragen aan het behoud van de spiertonus en spierspanning van je teckel. De optimale samenstelling van ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf helpt ook om de gezondheid van de gewrichten en botten te ondersteunen. ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf heeft een speciaal aangepaste textuur om de smakelijkheid te vergroten. Daardoor helpt deze specifieke formule om de eetlust van je hond te stillen, zelfs als hij een kieskeurige eter is! Om aan de individuele voorkeuren van elke hond te beantwoorden, is ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf ook verkrijgbaar als smakelijke droogvoeding met een knapperige brok. Verkies je een combinatie van droog- en natvoeding? Volg dan bij het mengen gewoon de voedingsrichtlijnen op onze verpakking om je hond de optimale hoeveelheid van beide te geven.

