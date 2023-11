PRODUCTDETAILS

Je hond is gezond, toch? Of is zijn huid soms wat gevoelig? Dermacomfort Wet van ROYAL CANIN® is een speciale natvoeding die het behoud van een gezonde huid ondersteunt. Huid. Wist je dat de huid het grootste orgaan van je hond is? Inclusief haren maakt het ongeveer 12% van het gewicht van je hond uit. Een gevoelige huid kan je hond veel overlast bezorgen. Speciaal ter ondersteuning van het behoud van de gezonde huid hebben wij naast de droogvoeding Dermacomfort Wet van ROYAL CANIN® ontwikkeld.

Meer lezen