PRODUCTDETAILS

Je hond is gezond, toch? Of heeft hij de neiging om aan te komen? Light Weight Care Wet van ROYAL CANIN® is speciaal ontwikkeld met minder vet. Het bevat de juiste hoeveelheid vezels wat je hond helpt een vol gevoel te geven. Uitgebalanceerde voeding. Er zijn best wel veel honden in Nederland te dik. Niemand doet zijn hond graag iets tekort. Hoe zit het met jouw hond? Heeft hij een gezond gewicht? Dat is toch erg belangrijk. Want als hij te zwaar is, kan het zijn hele gezondheid aantasten. Speciaal om je hond op gezond gewicht te behouden hebben we bij ROYAL CANIN® naast de droogvoeding Light Weight Care Wet ontwikkeld. Een nauwkeurig uitgebalanceerde natvoeding die je hond helpt gewichtstoename te verminderen!

Meer lezen