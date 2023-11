PRODUCTDETAILS

Je hond is gezond, toch? Of kan hij tijdens zijn rondje buiten soms wel wat extra natuurlijke weerstand gebruiken? En hoe zit het met zijn gewicht? Medium Adult Wet van ROYAL CANIN® ondersteunt het natuurlijke afweersysteem en helpt bij het behouden van een gezonde lichaamsbouw. 100% gezonde voeding Ken je de natvoedingen van ROYAL CANIN®? Deze zijn helemaal ontwikkeld volgens de principes van onze gezonde voedingen. Zo zijn ze gericht op de voedingsstoffen die erin zitten, en niet op smaakvariaties. De voeding sluit naadloos aan op de specifieke voedingsbehoefte van je kleine hond. Iedere pouch bevat grondstoffen van de allerhoogste kwaliteit. De leveranciers hiervan zijn zorgvuldig uitgezocht. De samenstelling van de pouches is constant. Alle voeding voldoet dan ook aan de minimale eisen. Bevordert de gezondheid Onvermoeibaar rent je hond met je mee. Duikt de bosjes in. Dan weer in de sloot. Hij piept niet bij een wondje of schammetje. Maar het vergt wel veel van zijn natuurlijke afweersysteem. Speciaal voor middelgrote levendige honden hebben we Medium Adult Wet ontwikkeld. Het bevordert de algemene gezondheid. En dat zie je.

