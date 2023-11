PRODUCTDETAILS

Je hond is gezond, toch? Of is hij wel eens gespannen in een veranderende omgeving? Relax Care Wet van ROYAL CANIN® is een speciale gezonde natvoeding die je hond helpt zich ontspannen te voelen. Extra ondersteuning in intense en veranderende omgeving.Plotseling getoeter en gebel. Een optrekkende brommer. Steeds weer nieuwe mensen en andere honden die zijn pad kruisen. De omgeving heeft veel prikkels. Sommige honden kunnen minder goed omgaan met prikkels dan anderen. Voor kleine honden die daarin wat ondersteuning nodig hebben is er naast de droogvoeding Relax Care Wet van ROYAL CANIN®. Speciale natvoeding voor honden om zich ontspannen te voelen in een intense en veranderende omgeving.

