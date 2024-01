PRODUCTDETAILS

Je al wat oudere, zeer kleine hond is gezond, toch? Of merk je de eerste tekenen van ouderdom en zou hij nog wel wat vitaler kunnen? X-Small Adult 8+ van ROYAL CANIN® helpt je zeer kleine hond om vitaal te blijven en de eerste ouderdomsverschijnselen te tegen te gaan. Buitengewoon lange levensduurAl is je hond nog zo klein, hij heeft een hoge levensverwachting. Maar gedurende hun lange leven verandert er wel wat aan de specifieke behoeftes van je hond wat betreft energie en beweeglijkheid. De eerste veranderingen vinden plaats na het 8e levensjaar. Je ziet het aan de grijze haren en de toegenomen behoefte aan rust. Een innovatie in gezonde voedingOp basis van de nieuwste wetenschappelijke mogelijkheden hebben we X-small Adult 8+ ontwikkeld. Een aangepast combinatie van voedingsstoffen helpt je hond vitaal te blijven en de eerste ouderdomsverschijnselen te bestrijden. De speciale kleine brokjes zijn zo ontwikkeld dat ze perfect passen bij de kleine kaak van je hond. Kijk hoe vitaal je hond nog kan zijn op die leeftijd!

