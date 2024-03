Yorkshire Terrier Adult Natvoer

PRODUCTDETAILS

Je Yorkshire Terriër is gezond, toch? Of kan de lange vacht nog glanzender? En zijn eetlust, hoe zit het daarmee? Yorkshire Terrier natvoeding van ROYAL CANIN® bevat voedingsstoffen die de gezondheid van de lange vacht ondersteunen. En zelfs de meest kieskeurige eter vindt het lekker. Charmant en een tikkie eigenwijsJe Yorkshire Terriër is een levendige hond. Even enthousiast, als eigenwijs. En een opvallende verschijning dankzij zijn zijdezachte vacht en staalblauwe of reebruine ogen. Niet vreemd dat de Yorkshire Terriër zo populair is. Hij heeft wel een veeleisend karakter, dat vraagt om een goede opvoeding. En hij heeft een aantal aandachstpunten, zoals zijn huid, kaken en gebit. Met Yorkshire Terrier natvoeding van ROYAL CANIN® zorg je dat je charmante hond alles binnenkrijgt om gezond te blijven. Kieskeurige eterIs je Yorkshire Terriër geen enthousiaste eter? Heeft hij soms weinig trek? Dan is hij niet uniek. Ze staan namelijk bekend als kieskeurige eter. Yorkshire Terrier natvoeding is speciaal ontwikkeld voor deze fijnproevers, eventueel als aanvulling op zijn brokjes.

Meer lezen