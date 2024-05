Hoe oud wordt een hond: ondersteun gezond ouder worden met voeding op maat

De levensverwachting van grote en kleine honden

Hoewel sommige hondenrassen bekend staan om hun langere levensduur kunnen externe factoren zoals voeding en leefomstandigheden ook van invloed zijn op hoe lang een hond leeft. Over het algemeen wordt aangenomen dat kleinere hondenrassen langer leven dan grotere rassen. Dit wordt vaak toegeschreven aan het feit dat kleinere honden minder vatbaar zijn voor gezondheidsproblemen die verband houden met grotere rassen. Toch kunnen factoren zoals regelmatige lichaamsbeweging en hoogwaardige voeding helpen bij te dragen aan een langer en gezonder leven voor honden van alle groottes. Het is echter belangrijk om te onthouden dat er veel factoren zijn die een rol spelen bij het verouderingsproces van honden.

X-small Mini Medium Maxi Giant Volwassengewicht Tot 4 kg 4 – 10 kg 11 – 25 kg 26 – 45 kg Vanaf 45 kg Puppy groeiperiode 10 maanden 10 maanden 12 maanden 15 maanden 18 – 24 maanden Levensverwachting 14 – 16 jaar 14 – 16 jaar 12 – 14 jaar 9 – 10 jaar 7 – 9 jaar

Volwassenfase Tot 8 jaar Tot 8 jaar Tot 7 jaar Tot 5 jaar Tot 5 jaar Eerste stadium van veroudering 8 – 12 jaar 8 – 12 jaar 7 – 10 jaar 5 – 8 jaar 5 – 8 jaar Tweede stadium van veroudering >12 jaar >12 jaar >10 jaar >8 jaar >8 jaar

Het topje van de ijsberg: de onzichtbare tekenen van ouderdom bij honden

In de eerste fase van veroudering ervaren honden onzichtbare tekenen van ouderdom. Voorbeelden hiervan zijn oxidatieve stress, afnemende spiermassa, afnemende immuunrespons en veroudering van de nieren en het hart. Deze verschijnselen ontstaan ongeveer op de helft van het leven van een hond.



Deze onzichtbare tekenen zijn vaak slechts het topje van de ijsberg. Wacht daarom niet af, maar zorg vanaf de eerste verouderingsfase, ook als je nog niets aan je hond merkt, voor een voeding die optimaal is afgestemd op deze fase in het leven van je hond. Door je hond zijn hele leven lang gebalanceerde voeding te voeden, kun je helpen bijdragen aan een goede kwaliteit van leven.

Veelvoorkomende gezondheidsproblemen bij oudere honden

In het tweede stadium van veroudering bij honden kunnen er zichtbare tekenen van ouderdom verschijnen, zoals verminderde bespiering, huidproblemen, en spijsverteringsproblemen. Verminderde bespiering kan worden veroorzaakt doordat de honden minder actief zijn. Huidproblemen, zoals droogheid, kunnen worden veroorzaakt door verminderde hydratatie en veranderingen in de huidstructuur, en spijsverteringsproblemen kunnen leiden tot een slechte opname van voedingsstoffen. Deze fase begint vaak rond het levensjaar waarop 75% van de levensverwachting is bereikt, wanneer het lichaam vatbaarder wordt voor deze uitdagingen.

Royal Canin hondenvoeding voor ouder wordende honden

Naarmate honden ouder worden, veranderen hun voedingsbehoeften. Om het verouderingsproces te ondersteunen, bevatten de Royal Canin Size Health Nutrition (SHN) Adult + en Ageing voeding diverse voedingsstoffen die aangepast zijn aan de behoeftes van ouder wordende honden van verschillende groottes. Ook is de voeding verrijkt met extra smaak, omdat oudere honden vaak een verminderd reukvermogen hebben, wat kan leiden tot een afname van de eetlust.