Hoe vaak en hoeveel moet ik mijn hond voeden: voedingsschema’s per hondenformaat

Hoeveel voeding heeft jouw hond nodig?

Het bepalen van de juiste portiegrootte is een van de belangrijkste aspecten bij het voeden van je hond. Hoe groot die portie moet zijn, hangt af van verschillende factoren zoals de grootte, leeftijd, het activiteitsniveau en metabolisme van je hond. Over het algemeen hebben kleinere honden vanwege hun kleinere maagcapaciteit minder voedsel nodig. Aan de andere kant hebben jonge, actieve honden meer calorieën nodig, terwijl oudere honden mogelijk minder voedsel nodig hebben vanwege hun verminderde activiteit. Het is belangrijk om al deze factoren in overweging te nemen bij het bepalen van de juiste portiegrootte voor jouw hond.



Kies altijd een hondenvoeding die is afgestemd op de grootte en specifieke behoeften van jouw hond. Royal Canin Size Health Nutrition (SHN) is ontworpen om aan deze behoeften te voldoen. Deze voedingen bieden het juiste gehalte aan voedingsstoffen per grootte en leeftijdscategorie, voor een vitaal en gezond leven van jouw hond. Om je te helpen, vermelden wij op onze verpakkingen altijd een voedingstabel waaruit je kunt aflezen wat voor jouw hond de beste portiegrootte is.

Het kilogram aantal verwijst naar de hoeveelheid droogvoeding die moet worden gegeven, terwijl het afgebeelde zakje de hoeveelheid natvoeding aangeeft. Bijvoorbeeld, als er staat '24g = 14g + ½ zakje', betekent dit dat je ofwel 24 gram droogvoeding kunt geven, ofwel 14 gram droogvoeding in combinatie met een half zakje natvoeding.