Recovery (natvoer)

GEBRUIKSAANWIJZING

AANBEVELINGEN: Geadviseerde gebruiksduur RECOVERY extra zachte mousse: tot het volledige herstel is bereikt. Toediening onder toezicht van een dierenarts. GEBRUIKSAANWIJZING: Geef een kat of hond van 4 kg 1 blikje per dag, of minder als je huisdier ook droogvoer krijgt. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge en koele omgeving