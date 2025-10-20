Recovery (natvoer)
Nat voeding voor Hond
Volledige dieetvoeding voor katten en honden
PRODUCTDETAILS
VOORDELEN
HOOG ENERGIEGEHALTE
Hoog energiegehalte waardoor met een kleinere portie aan de dagelijkse energiebehoefte wordt voldaan.
AANGEPASTE TEXTUUR VOOR SONDEVOEDING
Specifieke textuur die het toedienen van voeding via een spuit of voedingssonde vergemakkelijkt.
HOOG EIWITGEHALTE
Hoog eiwitgehalte om spiermassa te behouden tijdens opname en herstel.
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
ROYAL CANIN® RECOVERY extra zachte mousse is een volledig diervoeder voor katten en honden voor nutritioneel herstel, convalescentie en voor lipidose van de lever bij katten. Hoog energiegehalte, hoog gehalte aan essentiële voedingsstoffen en goed verteerbare ingrediënten. AANBEVELINGEN: toediening onder toezicht van een dierenarts. Aanbevolen gebruiksduur RECOVERY: totdat volledig herstel is bereikt.
SAMENSTELLING: vlees en dierlijke bijproducten, oliën en vetten, granen, plantaardige bijproducten, melk en melkbijproducten, mineralen, suikers, gist. Bijzonder goed verteerbare ingrediënten: bijproducten van gevogelte en varken, caseïnaat, maïszetmeelmengsel.
TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 1.500IE, Vitamine D3: 190IE, IJzer (3b103): 12mg, Jodium (3b202): 0,6mg, Koper (3b405, 3b406): 2,5mg, Mangaan (3b502, 3b503, 3b504): 10,1mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 37mg.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 12,7% - Ruw vet: 6,4% - Ruwe as: 2,3% - Ruwe celstof: 1,7% - Vochtgehalte: 73,0% - Vetzuren: ω3: 0,68%, ω6: 1,5% - Metaboliseerbare energie: 1.183,0kcal/kg.
AANBEVELINGEN: Geadviseerde gebruiksduur RECOVERY extra zachte mousse: tot het volledige herstel is bereikt. Toediening onder toezicht van een dierenarts. GEBRUIKSAANWIJZING: Geef een kat of hond van 4 kg 1 blikje per dag, of minder als je huisdier ook droogvoer krijgt. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge en koele omgeving
ROYAL CANIN® RECOVERY extra zachte mousse is een volledige dieetvoeding voor katten en honden ter bevordering van nutritioneel herstel en convalescentie die tevens kan worden gebruikt bij lipidose van de lever bij katten. Hoog energiegehalte, hoog gehalte aan essentiële voedingsstoffen en bijzonder goed verteerbare ingrediënten.