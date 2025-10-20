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Recovery (natvoer)
Recovery (natvoer)

Recovery (natvoer)

Nat voeding voor Hond

Volledige dieetvoeding voor katten en honden

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Beschikbare groottes

1 x 195 gg 195 x 1

Wat is de juiste portie?

BESCHIKBAARHEID

Dit product is een voor diergeneeskundige doeleinden samengesteld. Bespreek met je dierenarts of dit product geschikt is voor je huisdier.

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PRODUCTDETAILS

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VOORDELEN

HOOG ENERGIEGEHALTE

Hoog energiegehalte waardoor met een kleinere portie aan de dagelijkse energiebehoefte wordt voldaan.

AANGEPASTE TEXTUUR VOOR SONDEVOEDING

Specifieke textuur die het toedienen van voeding via een spuit of voedingssonde vergemakkelijkt.

HOOG EIWITGEHALTE

Hoog eiwitgehalte om spiermassa te behouden tijdens opname en herstel.

INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN