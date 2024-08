De ontwikkeling van je puppy bij de leeftijd van 5 maanden

Wat kan je komende maand verwachten?

Ontwikkeling van het skelet

Tussen de botten in het skelet bevindt zich nog steeds voornamelijk kraakbeen. Hoewel je puppy niet zo klein meer lijkt, blijft zijn skelet nog kwetsbaar. Wees daarom nog altijd voorzichtig met te veel beweging.

Ontwikkeling van het spier- en zenuwstelsel

Ondanks dat jouw puppy klein van stuk is, heeft hij best behoefte aan beweging! Ook jouw kleine puppy vindt het fijn zo nu en dan een leuke wandeling te maken of om even flink te spelen met andere honden in het park. Vergeet niet je puppy daarna voldoende rust te geven om alle indrukken goed te kunnen verwerken en de spieren weer even te laten ontspannen.

Ontwikkeling van de hersenen

Dit kan een uitdagende periode zijn voor jou als baasje. Je puppy ziet er al behoorlijk groot uit, maar alles wat hij geleerd heeft, lijkt hij weer te zijn vergeten! Ook kan hij opnieuw schrikken van zaken die hij al eerder heeft gezien. Je puppy bevindt zich mogelijk weer in een angstfase en heeft je steun nodig. Wees geduldig, deze periode gaat snel weer over.

Welk gedrag hoort hierbij?

Niet alleen kan je puppy weer in een angstfase zitten, zijn puberteit dient zich ook aan! Hij lijkt af en toe bananen in zijn oren te hebben en alleen maar met andere honden te willen spelen. Dat jij hemt roept zal hem even niets kunnen schelen. Dit is een heel normale fase, waar jullie samen even doorheen moeten.