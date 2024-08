Welke voeding heeft je puppy nu nodig?

Het wordt nu nog belangrijker om de energie in de voeding goed te doseren, zeker als je je pup al gecastreerd hebt. Zijn energieverbruik vermindert dan en vaak krijgt hij meer zin in eten. Gecastreerde puppy's kunnen beter een voeding krijgen met zo’n 15-20% minder calorieën, maar wel met voldoende eiwitten voor zijn spieropbouw.

Overstappen op voeding voor volwassen honden

Over een maand is je hond volwassen en dan is het advies om over te stappen op andere voeding die geschikt is voor zijn leeftijd en behoeftes. Het is belangrijk om de overschakeling geleidelijk te laten verlopen, zodat het maag-darmkanaal rustig kan wennen aan de nieuwe samenstelling van de voeding en om voedselaversie te voorkomen. Dankzij onze handige voedingswijzer vind je met een paar klikken de juiste voeding die bij jouw hond past.





Extra tip

Hoe verander je de voeding van je puppy?



Als je het dieet van je puppy plotseling verandert, kan hij last van zijn spijsvertering krijgen of zelfs bang worden voor zijn eten. Het is dus belangrijk om nieuwe voedingsmiddelen langzaam te introduceren, of je nu overstapt op volwassen voeding, overstapt op andere producten of begint met gemengd voeren. Wij raden je aan een week te doen over de overstap en daarbij de volgende verhoudingen aan te houden:



Dag 1 en 2: 75% vorig voer + 25% nieuw voer

Dag 3 en 4: 50% vorig voer + 50% nieuw voer

Dag 5 en 6: 25% vorig voer + 75% nieuw voer

Dag 7: 100% nieuw voer



* Dit artikel is geschreven voor honden van middelgrote rassen