De ontwikkeling van je puppy bij de leeftijd van 2 maanden

Wat kan je komende maand verwachten?

Ontwikkeling van het skelet

Het skelet van je puppy is nog niet volgroeid, de botten moet nog groter en sterker worden. Daarom mag je ook nog niet zo lang wandelen met je kleine puppy.

Ontwikkeling van het spier- en zenuwstelsel

Je puppy krijgt nu meer controle over zijn blaas en darmen. Dit is het moment om aan de slag te gaan om je puppy zindelijk te maken. Onthoud dat hij nog geen hele nacht zijn plas op kan houden.

Ontwikkeling van de hersenen

De hersenen van je puppy zijn nu net een spons: alles nemen ze in zich op. Door je puppy nu met positieve ervaringen de wereld te laten ontdekken, leg je de basis voor een stabiele en zelfverzekerde hond als hij straks groter is. Let op: je pup heeft in deze fase ook voldoende slaap nodig om alle prikkels te verwerken.



Welk gedrag hoort hierbij?

Je puppy bevindt zich in de socialisatiefase en wordt steeds nieuwsgieriger. Dit is de tijd dat hij op onderzoek uit gaat! Gebruik deze ontwikkeling om hem rustig kennis te laten maken met zaken die hij later ook tegen zal komen, zoals het verkeer, andere dieren en nieuwe mensen.