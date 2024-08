De ontwikkeling van je puppy bij de leeftijd van 4 maanden

Wat kan je komende maand verwachten?

Ontwikkeling van het skelet

De tanden zijn onderdeel van het skelet. De komende weken verliest hij zijn melktanden en komen zijn grote-honden-tanden door. Dit maakt dat hij nog meer de aandrang krijgt om overal in te bijten. Zorg voor veilige speeltjes, liefst met verschillende texturen, waar hij op kan kauwen.

Ontwikkeling van het spier- en zenuwstelsel

Je puppy is in deze fase erg actief en speels. Bewegen is goed voor de opbouw van sterke spieren en botten. Kijk goed naar jouw puppy om in te schatten hoeveel beweging- en speelmomenten hij nodig heeft, zonder hem te overbelasten. Twijfel je over de hoeveelheid beweging, vraag dan gerust advies aan je dierenarts.

Ontwikkeling van de hersenen

Op dit moment is het brein van je puppy voor 96% ontwikkeld. Je puppy begint slim te worden en zoekt zijn grenzen op. Aan jou om deze grenzen consequent maar met liefde en geduld te blijven aangeven.

Welk gedrag hoort hierbij?

Je puppy heeft de socialisatiefase achter de rug en bevindt zich nu in de zogenoemde juveniele fase. Ook nu blijft het belangrijk om nieuwe dingen met hem te ondernemen. Observeer je puppy in alle situaties; zo kom je steeds meer te weten over zijn lichaamstaal en leer je je puppy ook echt goed kennen.