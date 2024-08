Développement du squelette

Le squelette a atteint sa taille définitive mais les plaques de croissance au niveau des épaules, des coudes et des hanches ne sont pas encore complètement fermées. Tant qu’elles ne sont pas fermées, votre chiot reste fragile. Continuez à bien doser l’activité physique et évitez que votre chiot fasse des mouvements imprévisibles





Développement du système musculaire et nerveux

Votre chiot se trouve à la fin de la deuxième phase de croissance. Cela signifie qu’il présente une morphologie adulte. En outre, il est bon de continuer à lui donner la bonne dose d’exercice pour maintenir ses muscles dans une condition optimale

Développement cérébral

Saviez-vous qu’il est important pour votre chien de renifler ? « Quel chien est venu ici, où est allé le chat des voisins et qu’est-ce qu’il y a de bon ici dans la rue ? » Laissez votre chien renifler ; c’est bon pour son développement.

Le comportement à ce stade du développement

Certains chiots se calmeront lentement, d’autres continueront à être adolescents et actifs pendant encore un an et demi. Cela dépend de l’individu, chaque chien est différent à ce niveau-là.





Quelle alimentation pour votre chiot à ce stade ?

À présent, il importe que la teneur en énergie dans l’alimentation soit parfaitement dosée, surtout si votre chiot est déjà castré. En effet, sa consommation d’énergie va diminuer et son appétit va augmenter. Il est préférable de donner aux chiots castrés une alimentation contenant environ 15 à 20 % de calories en moins, mais avec suffisamment de protéines pour leur développement musculaire.





Quand passer à la nourriture pour chiens adultes

Dans un mois, votre chien sera adulte, il est alors conseillé de passer à une autre alimentation, mieux adaptée à son âge et à ses nouveaux besoins nutritionnels. Trouvez l’alimentation qui lui convient en quelques clics, grâce à notre guide pratique. Il est important de changer progressivement son alimentation afin que le tractus gastro-intestinal puisse s’habituer tranquillement à la nouvelle composition des aliments et de prévenir le phénomène d’aversion alimentaire.

Autre conseil

Comment modifier la nourriture de votre chiot?



Des changements soudains dans l'alimentation de votre chiot peuvent lui causer des troubles digestifs ou même le rendre méfiant vis-à-vis de sa nourriture. Que vous passiez à une alimentation pour adultes, que vous changiez de produits ou que vous commenciez une alimentation mixte, il est important d'introduire les nouveaux aliments progressivement. Nous vous recommandons de le faire pendant une semaine de transition en utilisant les proportions suivantes :

Jours 1 et 2 : 75 % de la nourriture habituelle + 25 % des nouveaux aliments

Jours 3 et 4 : 50 % de la nourriture habituelle + 50 % des nouveaux aliments

Jours 5 et 6 : 25 % de la nourriture habituelle + 75 % des nouveaux aliments

Jour 7 : 100 % des nouveaux aliments.



* Cet article est écrit et pour les chiens de race moyenne