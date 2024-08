Le développement de votre chiot à l'âge de 2 mois

À quoi pouvez-vous vous attendre le mois prochain ?

Développement du squelette

Développement du système musculaire et nerveux

Développement cérébral

Le comportement à ce stade du développement

Le squelette de votre chiot n'est pas encore complètement développé, les os doivent encore grandir et se renforcer. C'est pourquoi vous ne devez pas encore l’emmener faire de longues promenades.Votre chiot contrôle de mieux en mieux sa vessie et ses intestins. C’est le moment de commencer l’apprentissage de la propreté. N'oubliez pas qu'il ne peut pas encore se retenir d’uriner toute la nuit.Le cerveau de votre chiot est comme une éponge : il absorbe tout. Si vous le laissez découvrir le monde par des expériences positives , vous aurez un chien stable et confiant à l’âge adulte. Remarque : durant cette phase, il a également besoin de dormir suffisamment pour assimiler tous les stimuli.Votre chiot est en phase de socialisation et devient de plus en plus curieux. Le moment de l’exploration est arrivé ! Profitez de cette évolution pour le familiariser en douceur avec les choses qu'il rencontrera plus tard, comme la circulation, les autres animaux et les nouvelles personnes.