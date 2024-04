Hair & Skin / Pele e Pelagem - Patê

PROGRAMA PELE&PELAGEM:

1. Experimente o alimento seco ROYAL CANIN® PELE&PELAGEM como a combinação perfeita para esta fórmula úmida. 2. Você pode ajudar a proteger a pele do seu gato mantendo a cama e os locais de descanso favoritos limpos. Isso ajuda a remover poeira e caspa, um terreno fértil para parasitas que causam coceira. 3. Escove seu gato rotineiramente para remover o excesso de pelos e irritantes e sempre use produtos próprios para gatos. 4. Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre a saúde do seu gato, entre em contato com seu médico-veterinário.