PRODUKTDETAILS

Futter zu finden, das nahrhaft ist und Ihrer Katze schmeckt, kann manchmal eine Herausforderung darstellen, denn Katzen können wählerisch sein. Aus diesem Grund ist ROYAL CANIN© INSTINCTIVE in Gelee perfekt auf das optimierte Nährstoff Profil zugeschnitten, das von ausgewachsenen Katzen instinktiv bevorzugt wird. Sorgfältig ausgewählte Nährstoffe sorgen für eine optimale Schmackhaftigkeit mit intensivem Aroma– für eine Nahrung, der Ihre Katze nicht widerstehen kann. Aufgrund der in diesem Katzenfutter enthaltenen, ausgewogene Kombination an Vitaminen, Mineralstoffen und Aminosäuren (die alle für die Erhaltung der allgemeinen Gesundheit erforderlich sind), nimmt Ihre Katze ein hochverdauliches und ausgewogenes Futter zu sich. Die Nährstoffkombination wurde nicht nur gewählt, um instinktiv wohlschmeckend und ernährungsphysiologisch gesund zu sein. Die Rezeptur hilft Ihrer Katze auch, ein ideales Gewicht zu halten und einen gesunden Harntrakt zu unterstützen. ROYAL CANIN© INSTINCTIVE in Gelee enthält einen angepassten Fettgehalt zur Regulierung des Energiegehalts und zur Erhaltung des Idealgewichts. Außerdem tragen die spezielle Fasermischung und Proteine zum Einsetzen eines Sättigungsgefühls bei.

