Die Persönlichkeit großer Hunde ist so eindrücklich wie ihre Statur. Sie sind loyal, robust und sprühen vor Energie, sodass Sie sich auf unzählige Spielstunden und Outdoor-Abenteuer mit Ihrem großen Freund freuen können. Das bedeutet aber auch, dass er eine seiner Größe angepasste Ernährung braucht, die seinen individuellen Nährstoffbedarf deckt. ROYAL CANIN® MAXI ADULT bietet eine nährstoffreiche und ausgewogene Rezeptur, die den spezifischen Bedürfnissen ihres großen, ausgewachsenen Hundes gerecht wird und ihn unterstützt. Diese Nahrung eignet sich für große, 26 bis 44 kg schwere Hunde ab 15 Monaten. Größere Hunde sind aufgrund ihrer längeren Verdauungszeit anfälliger für Verdauungsstörungen als kleinere Rassen. Die Kroketten von Maxi Adult enthalten hochverdauliche Proteine und einen ausgewogenen Anteil an Nahrungsfasern für eine gesunde Verdauung. Sowohl bei der Arbeit als auch beim Spielen lastet der größte Teil des Körpergewichts großer Hunde auf ihren Gelenken. Diese Rezeptur besteht aus einer speziellen Kombination von Mineral- und Nährstoffen, die die Knochen und Gelenke unterstützen. Die Nahrung sorgt mit einer Mischung aus Vitaminen und hochwertigen Nährstoffen für die bestmögliche Aufnahme, deckt so die individuellen Bedürfnisse Ihres großen Hundes und unterstützt seine Gesundheit. Große Rassen haben eine ausgeprägte Kieferform. Die Größe und Form unserer Kroketten berücksichtigen dies und sorgen dafür, dass Ihr Hund seine Nahrung richtig kaut. ROYAL CANIN® MAXI ADULT gibt es auch als Feuchtnahrung: Stückchen in Soße. Die Mischfütterung aus Feucht- und Trockennahrung verleiht der Ernährung Ihres Hundes Abwechslung und macht die Mahlzeiten interessanter und ansprechender. Kroketten haben einen Zahnputzeffekt und fördern so die Zahngesundheit, während die Feuchtnahrung dank ihres Feuchtigkeitsgehalts dafür sorgt, dass Ihr Hund genügend Flüssigkeit aufnimmt. So bleibt sein Harnsystem gesund. Um die hohe Qualität unserer Nahrungen zu garantieren, durchlaufen alle Produkte von ROYAL CANIN® eine umfangreiche Qualitätskontrolle. Sie werden unter Schutzatmosphäre verpackt, damit Frische und Nährstoffqualität länger erhalten bleiben. Unser wissenschaftliches Team erstellt Rezepturen, die die besonderen Nährstoffbedürfnisse Ihres großen Hundes decken. Dafür verwenden wir hochwertige Nährstoffe und achten gleichzeitig auf Nachhaltigkeit.