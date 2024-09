URINARY SO + SATIETY für Hunde

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® URINARY S/O + SATIETY Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Auflösung von Struvitsteinen, zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven und zur Verringerung von Übergewicht. Harnuntersättigende oder metastabilisierende Eigenschaften in Bezug auf Struvit und/oder harnsäuernde Eigenschaften. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. URINARY S/O + SATIETY Trockennahrung fünf bis zwölf Wochen zur Auflösung von Struvitsteinen füttern, zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven zunächst bis zu sechs Monaten, sowie bis zum Erreichen des Zielgewichts und nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des Zielgewichts. Um einen effizienten Gewichtsverlust oder die Beibehaltung eines idealen Gewichts zu erzielen, sollte die empfohlene tägliche Energieaufnahme nicht überschritten werden.

Mehr lesen