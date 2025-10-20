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GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC
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Trockennahrung für Hunde

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde

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Verfügbare Größen

3 kgkg 3

10 kgkg 10

Was ist die richtige Portion?

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

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PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie und zur Minderung von Ausgangserzeugnis und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Niedriger Fettgehalt. Hydrolysierte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC Trockennahrung drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden und zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie zunächst bis zu zwei Monaten füttern.

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VORTEILE

NIEDRIGER FETTGEHALT

Hochverdauliches hydrolysiertes (Soja-)Protein zur Reduzierung des Risikos für Futtermittelunverträglichkeiten, die wiederkehrende Magen-Darm Anzeichen verursachen können.

AUSGEWOGENE FASERMISCHUNG

Ein begrenzter Fasergehalt trägt dazu bei, auch bei niedrigem Fettgehalt ausreichend Energie zur Verfügung zu stellen.

UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG

Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt, inkl. präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.

HYDROLYSIERTES PROTEIN

Hochverdauliches hydrolysiertes (Soja-)Protein zur Reduzierung des Risikos für Futtermittelunverträglichkeiten, die wiederkehrende Magen-Darm Anzeichen verursachen können.

ERNÄHRUNGSINFORMATION