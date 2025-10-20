GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC
Trockennahrung für Hunde
Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie und zur Minderung von Ausgangserzeugnis und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Niedriger Fettgehalt. Hydrolysierte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL LOW FAT + HYPOALLERGENIC Trockennahrung drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden und zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie zunächst bis zu zwei Monaten füttern.
VORTEILE
NIEDRIGER FETTGEHALT
Hochverdauliches hydrolysiertes (Soja-)Protein zur Reduzierung des Risikos für Futtermittelunverträglichkeiten, die wiederkehrende Magen-Darm Anzeichen verursachen können.
AUSGEWOGENE FASERMISCHUNG
Ein begrenzter Fasergehalt trägt dazu bei, auch bei niedrigem Fettgehalt ausreichend Energie zur Verfügung zu stellen.
UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG
Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt, inkl. präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.
HYDROLYSIERTES PROTEIN
Hochverdauliches hydrolysiertes (Soja-)Protein zur Reduzierung des Risikos für Futtermittelunverträglichkeiten, die wiederkehrende Magen-Darm Anzeichen verursachen können.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Ernährungszustand
|mager
|normal
|übergewichtig
|Hundegewicht
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|2kg
|60g
|53g
|46g
|4kg
|101g
|89g
|77g
|6kg
|137g
|120g
|104g
|8kg
|169g
|149g
|129g
|10kg
|200g
|176g
|152g
|15kg
|272g
|239g
|206g
|20kg
|337g
|297g
|256g
|25kg
|398g
|351g
|303g
|30kg
|457g
|402g
|347g
|35kg
|513g
|451g
|390g
|40kg
|567g
|499g
|431g
|45kg
|619g
|545g
|471g
|50kg
|670g
|590g
|509g
|55kg
|720g
|633g
|547g
|60kg
|768g
|676g
|584g
|70kg
|862g
|759g
|655g
|80kg
|953g
|839g
|724g