INSTINCTIVE en sauce

DÉTAILS DU PRODUIT

Lorsque vous nourrissez votre chat, il est possible de concilier ce qu’il veut réellement manger et ce dont il a besoin afin de maintenir sa bonne santé nutritionnelle. Choisir le bon régime alimentaire pour votre chat est essentiel au maintien d’un mode de vie sain. De plus, si votre chat apprécie ce qu’il mange, il en sera d’autant plus agréable. ROYAL CANIN® INSTINCTIVE émincé en sauce est conçu pour correspondre au profil macro-nutritionnel optimal que les chats adultes préfèrent instinctivement. Ses nutriments soigneusement choisis pour la meilleure palatabilité possible en font un plat auquel votre chat ne pourra tout simplement pas résister. Incluant un vaste assortiment de vitamines, de minéraux et d’acides aminés (tous nécessaires au maintien d’une bonne santé générale et à une croissance régulière), ROYAL CANIN® INSTINCTIVE émincé en sauce offre à votre chat une nourriture à la fois très digeste et équilibrée sur le plan nutritionnel. Ce mélange de nutriments n’a pas seulement été élaboré pour être préféré d’instinct et être sain sur le plan nutritionnel, mais aussi pour aider votre chat à maintenir son poids de forme et à renforcer le bon fonctionnement de son système urinaire. ROYAL CANIN® INSTINCTIVE émincé en sauce possède une teneur optimale en matières grasses afin d’entretenir le niveau d’énergie de votre chat. De plus, le mélange de fibres et de protéines contribue à la sensation de satiété. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® INSTINCTIVE est également disponible sous forme d'émincé en gelée ou de mousse.

Voir plus