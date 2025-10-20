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GLYCOADVANCED
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Aliment sec pour chats

Tailles disponibles

1.5 kgkg 1.5

3.5 kgkg 3.5

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DISPONIBILITÉ

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DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® GLYCOADVANCED Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Verringerung von Übergewicht und zur Regulierung der Glucoseversorgung (Diabetes mellitus). Niedriger Energiegehalt und niedriger Mono- und Disaccharidgehalt. Zur Unterstützung der Gluco-Modulation ZurUnterstützung der Verbesserung des Glukose-Stoffwechsels Zur Förderung eines gesunden Gewichts Diese Nahrung wurde zur Unterstützung eines gesunden Harnmilieus entwickelt. Da es sich um ein Diätfuttermittel handelt, wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat einer Tierärztin oder eines Tierarztes einzuholen.

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BÉNÉFICES

5A. TO SUPPORT GLUCOMODULATION

To support the regulation of blood glucose levels.

5B. TO SUPPORT IMPROVEMENT OF GLUCOSE METABOLISM

To help resume physiological glucose management in a majority of diabetic cats undergoing a weight-loss programme.

5C. TO PROMOTE HEALTHY WEIGHT

To support complementary beneficial effects in both weight and glucose management in overweight diabetic cats.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES