ROYAL CANIN® GLYCOADVANCED Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Verringerung von Übergewicht und zur Regulierung der Glucoseversorgung (Diabetes mellitus). Niedriger Energiegehalt und niedriger Mono- und Disaccharidgehalt. Zur Unterstützung der Gluco-Modulation ZurUnterstützung der Verbesserung des Glukose-Stoffwechsels Zur Förderung eines gesunden Gewichts Diese Nahrung wurde zur Unterstützung eines gesunden Harnmilieus entwickelt. Da es sich um ein Diätfuttermittel handelt, wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat einer Tierärztin oder eines Tierarztes einzuholen.