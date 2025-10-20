ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zum Ausgleich unzureichender Verdauung und zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Leichtverdauliche Ernährung mit hydrolysierten Proteinquellen und ausgewählten Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN Trockennahrung zunächst bis zu zwölf Wochen füttern zum Ausgleich unzureichender Verdauung und lebenslang bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse. Zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden