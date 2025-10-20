GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN
Aliment sec pour chats
Aliment diététique complet pour chats adultes
DÉTAILS DU PRODUIT
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zum Ausgleich unzureichender Verdauung und zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Leichtverdauliche Ernährung mit hydrolysierten Proteinquellen und ausgewählten Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN Trockennahrung zunächst bis zu zwölf Wochen füttern zum Ausgleich unzureichender Verdauung und lebenslang bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse. Zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden
BÉNÉFICES
PROTÉINE HYDROLYSÉE
Protéine hydrolysée (soja) hautement digestible pour réduire le risque d’intolérances alimentaires pouvant causer des symptômes gastro-intestinaux récurrents.
CONTENU ÉNERGÉTIQUE ÉLEVÉ
Haute densité énergétique pour réduire la quantité d’aliments et soulager le tube digestif.
SOUTIEN DIGESTIF
Une formule hautement digestible grâce à une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
|État nutritionnel
|maigre
|normale
|surpoids
|Poids du chat
|Ration journalière
|Ration journalière
|Ration journalière
|1.5kg
|31g
|26g
|20g
|2kg
|38g
|31g
|25g
|2.5kg
|44g
|37g
|29g
|3kg
|50g
|42g
|34g
|3.5kg
|56g
|47g
|37g
|4kg
|62g
|52g
|41g
|4.5kg
|67g
|56g
|45g
|5kg
|72g
|60g
|48g
|5.5kg
|77g
|65g
|52g
|6kg
|82g
|69g
|55g
|6.5kg
|87g
|73g
|58g
|7kg
|92g
|77g
|61g
|7.5kg
|97g
|81g
|64g
|8kg
|101g
|84g
|67g
|8.5kg
|105g
|88g
|70g
|9kg
|110g
|92g
|73g
|9.5kg
|114g
|95g
|76g
|10kg
|118g
|99g
|79g