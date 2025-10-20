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GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN
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GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN

Aliment sec pour chats

Aliment diététique complet pour chats adultes

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400 gg 400

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DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zum Ausgleich unzureichender Verdauung und zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Leichtverdauliche Ernährung mit hydrolysierten Proteinquellen und ausgewählten Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN Trockennahrung zunächst bis zu zwölf Wochen füttern zum Ausgleich unzureichender Verdauung und lebenslang bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse. Zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden

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BÉNÉFICES

PROTÉINE HYDROLYSÉE

Protéine hydrolysée (soja) hautement digestible pour réduire le risque d’intolérances alimentaires pouvant causer des symptômes gastro-intestinaux récurrents.

CONTENU ÉNERGÉTIQUE ÉLEVÉ

Haute densité énergétique pour réduire la quantité d’aliments et soulager le tube digestif.

SOUTIEN DIGESTIF

Une formule hautement digestible grâce à une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES