URINARY Ageing 7+ + BLADDER COMFORT

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O AGEING 7+ + BLADDER COMFORT (CONFORT VÉSICAL) sec est un aliment diététique complet pour chats destiné à la dissolution des calculs de struvite et à la réduction de la formation récidivante de calculs de struvite et pour l’affection des voies basses urinaires. Propriétés de sous-saturation ou de métastabilisation de l’urine permettant de dissoudre les calculs de struvite, de réduire leur formation et/ou propriétés d’acidification de l’urine. RECOMMANDATIONS : il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation. Utiliser cet aliment de 5 à 12 semaines pour la dissolution des calculs de struvite et, au départ, jusqu’à 6 mois en cas de réduction de la formation récidivante de calculs de struvite.

Voir plus