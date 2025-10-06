1. Parlez à votre vétérinaire

Si vous soupçonnez que votre chien souffre d'anxiété de séparation, il est important d'y remédier. Vous ne pouvez certainement pas rester à la maison continuellement, et il n'est pas juste que votre chien souffre ainsi.

Il est également possible que les symptômes que vous attribuez à l'anxiété de séparation soient en réalité causés par un problème médical. La première étape consiste donc à prendre rendez-vous avec le vétérinaire.

Que faut-il apporter avec vous chez le vétérinaire

Votre vétérinaire vous posera probablement des questions telles que :

Depuis combien de temps avez-vous le chien ?

Qui est habituellement à la maison et quand ?

Les comportements sont-ils liés au départ d'une personne ou se produisent-ils lorsque votre chien est complètement seul ?

Votre routine a-t-elle changé, et si oui, comment ?

Y a-t-il eu d'autres changements, comme un déménagement ?

Y a-t-il eu une perte dans la maison récemment ?

Avez-vous d'autres animaux de compagnie ?

Votre chien provient-il d'un refuge ?

Les réponses à ces questions aideront le vétérinaire à déterminer si votre chien souffre d'anxiété de séparation ou s'il s'agit d'un autre problème.

2. Éducation à l'anxiété de séparation chez les chiens

Limiter les risques est la meilleure approche en matière d'anxiété de séparation. Voici ce que vous pouvez faire pour préparer votre chien avant de commencer à sortir de la maison plus souvent et pour des périodes plus longues. Cette approche peut également aider si votre chien montre déjà des signes d'anxiété de séparation.

Créez une routine cohérente et prévisible

Si vous travaillez plus souvent à la maison ou êtes en vacances, vous avez certainement envie de passer plus de temps avec votre chien. Mais établir une routine aussi proche que possible de la normale est plus bénéfique pour les animaux. Une routine cohérente permet à votre chien de prévoir ce qui va se passer ensuite et réduit considérablement les niveaux de stress.

Commencez à passer plus de temps séparés

La routine que vous créez devrait toujours prévoir des moments où votre chien passe du temps loin de vous et de tout autre membre de la famille. Que ce soit dans une autre partie du jardin, dans une pièce séparée, ou à la maison lorsque vous sortez pour une courte période. Vous devez cependant vous assurer que votre chien a tout ce dont il a besoin pour se sentir à l'aise en votre absence.