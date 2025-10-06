Comment aider les chiens souffrant d'anxiété de séparation
Pendant les vacances, votre chien apprécie sans aucun doute de passer plus de temps avec vous. Le défi survient lorsqu'il doit de nouveau rester seul à la maison. Certains chiens gèrent tranquillement les changements de routine et les absences de leurs propriétaires. D'autres, en revanche, peuvent manifester de l'anxiété de séparation, ce qui est angoissant à la fois pour l'animal et pour le propriétaire.
Si vous voulez savoir comment gérer l'anxiété de séparation ou si vous craignez que votre chien en souffre, continuez à lire pour découvrir tous les signes à surveiller et comment l'aider à retrouver confiance en lui.
Article
Qu'est-ce que l'anxiété de séparation chez les chiens ?
Lorsque les chiens souffrent d'anxiété de séparation, ils trouvent stressant d'être loin des personnes auxquelles ils sont le plus attachés. Ils peuvent devenir extrêmement anxieux, et leur détresse peut se manifester par un large éventail de comportements.
Pourquoi les chiens manifestent-ils de l'anxiété de séparation ?
Les chiens peuvent développer de l'anxiété de séparation à différentes étapes de leur vie, et dans ce cas, vous pourriez remarquer des différences soudaines dans leur comportement. De nombreux facteurs peuvent en être la cause, et malheureusement, le motif sous-jacent peut être difficile à identifier.
Certains chiens commencent à se sentir anxieux lorsqu'il y a un grand changement dans leur vie, comme un déménagement dans une nouvelle maison ou l'arrivée dans une nouvelle famille. Cela peut également se produire s'ils commencent soudainement à passer beaucoup moins de temps qu'ils n'en ont l'habitude avec leurs propriétaires, par exemple en raison du retour au travail ou à l'école. La perte d'un autre animal de compagnie dans la famille peut également causer de l'anxiété de séparation.
Bien qu'il soit tentant de passer beaucoup de temps avec nos chiens lorsque l'occasion se présente, il est important d'établir une routine prévisible pour eux. Une routine cohérente qui leur permet de savoir ce qui va se passer ensuite réduit considérablement le stress.
D'autres facteurs historiques y contribuent. Par exemple, certains chiens qui ont déjà souffert d'anxiété sont plus susceptibles de l'expérimenter à nouveau. Il est donc toujours utile de réfléchir à la manière dont tout changement dans votre vie ou celle de votre chien pourrait l'affecter et le rendre anxieux.
Symptômes de l'anxiété de séparation chez les chiens
Pour identifier les signes d'anxiété chez les chiens, vous pouvez utiliser une caméra pour surveiller votre animal pendant votre absence. Il est également important de prêter une attention particulière à son comportement lorsque vous êtes à la maison, car certains signes peuvent commencer avant même la séparation réelle.
Symptômes de l'anxiété de séparation chez les chiens
Pour identifier les signes d'anxiété chez les chiens, vous pouvez utiliser une caméra pour surveiller votre animal pendant votre absence. Il est également important de prêter une attention particulière à son comportement lorsque vous êtes à la maison, car certains signes peuvent commencer avant même la séparation réelle.
Les symptômes typiques de l'anxiété de séparation chez les chiens comprennent :
Il vous suit dans la maison
Il essaie de sortir de la maison avec vous lorsque vous partez
Il aboie, gémit ou se plaint lorsque vous partez ou après votre départ
Il reste près de la porte par laquelle vous êtes sorti
Il marche sans cesse ou est incapable de se reposer pendant votre absence
Il manifeste des comportements destructeurs comme mâcher ou détruire des objets lorsqu'il est seul
Lorsqu'il est seul, il réagit différemment à des bruits qui ne le préoccuperaient pas quand vous êtes à la maison
D'autres signes à surveiller, qui peuvent sembler moins liés à l'anxiété de séparation mais qui pourraient néanmoins indiquer que votre chien est mal à l'aise, sont :
Perte d'appétit
Il fait ses besoins dans la maison lorsqu'il est seul, même s'il est habitué à ne pas le faire
Il halète et bave
Il manifeste des comportements obsessifs, comme le léchage excessivement
Votre chien pourrait faire certaines de ces choses, même légèrement, lorsque vous êtes à la maison. Mais en cas d'anxiété de séparation, ces comportements s'aggravent considérablement lorsqu'il est laissé seul.
Il est essentiel qu'un chiot ou un chien récemment adopté apprenne à gérer la solitude. Cet objectif peut être atteint en le laissant initialement seul pendant de courtes périodes, même dans une autre partie de la maison.
Comment aider un chien souffrant d'anxiété de séparation
1. Parlez à votre vétérinaire
Si vous soupçonnez que votre chien souffre d'anxiété de séparation, il est important d'y remédier. Vous ne pouvez certainement pas rester à la maison continuellement, et il n'est pas juste que votre chien souffre ainsi.
Il est également possible que les symptômes que vous attribuez à l'anxiété de séparation soient en réalité causés par un problème médical. La première étape consiste donc à prendre rendez-vous avec le vétérinaire.
Que faut-il apporter avec vous chez le vétérinaire
Votre vétérinaire vous posera probablement des questions telles que :
Depuis combien de temps avez-vous le chien ?
Qui est habituellement à la maison et quand ?
Les comportements sont-ils liés au départ d'une personne ou se produisent-ils lorsque votre chien est complètement seul ?
Votre routine a-t-elle changé, et si oui, comment ?
Y a-t-il eu d'autres changements, comme un déménagement ?
Y a-t-il eu une perte dans la maison récemment ?
Avez-vous d'autres animaux de compagnie ?
Votre chien provient-il d'un refuge ?
Les réponses à ces questions aideront le vétérinaire à déterminer si votre chien souffre d'anxiété de séparation ou s'il s'agit d'un autre problème.
2. Éducation à l'anxiété de séparation chez les chiens
Limiter les risques est la meilleure approche en matière d'anxiété de séparation. Voici ce que vous pouvez faire pour préparer votre chien avant de commencer à sortir de la maison plus souvent et pour des périodes plus longues. Cette approche peut également aider si votre chien montre déjà des signes d'anxiété de séparation.
Créez une routine cohérente et prévisible
Si vous travaillez plus souvent à la maison ou êtes en vacances, vous avez certainement envie de passer plus de temps avec votre chien. Mais établir une routine aussi proche que possible de la normale est plus bénéfique pour les animaux. Une routine cohérente permet à votre chien de prévoir ce qui va se passer ensuite et réduit considérablement les niveaux de stress.
Commencez à passer plus de temps séparés
La routine que vous créez devrait toujours prévoir des moments où votre chien passe du temps loin de vous et de tout autre membre de la famille. Que ce soit dans une autre partie du jardin, dans une pièce séparée, ou à la maison lorsque vous sortez pour une courte période. Vous devez cependant vous assurer que votre chien a tout ce dont il a besoin pour se sentir à l'aise en votre absence.
Pendant votre absence, laissez des jouets d'activation mentale ou cachez quelques friandises dans la maison pour aider votre chien à se sentir à l'aise dans son environnement domestique et lui donner quelque chose à faire.
3. Sortez et rentrez à la maison de manière calme et silencieuse
Gardez toujours un profil bas lorsque vous sortez et lorsque vous rentrez. Rendre ces moments aussi normaux que possible aide votre chien à comprendre que votre absence n'est pas une source d'inquiétude. Des salutations et des câlins prolongés avant de partir peuvent augmenter l'anxiété de séparation chez les chiens. Il est préférable d'éviter également les grandes salutations au retour et d'attendre que la situation soit revenue à la normale avant de donner à votre chien toute l'attention et l'affection que vous souhaitez.
4. Entraînez-vous à la maison
Lorsque vous passez plus de temps à la maison, c'est une excellente occasion d'apprendre à votre chien à rester dans son couchage ou à y aller lorsque vous le lui demandez. Il est également important de récompenser les comportements calmes. La prochaine fois que votre chien se détend dans son couchage, par exemple, récompensez-le avec des caresses et peut-être une friandise saine.
5. Maintenez le bon niveau d'activité
Avant de le laisser seul, assurez-vous qu'il a fait suffisamment d'exercice. S'il est fatigué, il est plus susceptible de faire une sieste pendant votre absence ou du moins de trouver plus facile de se détendre.
L'exercice physique peut aider à améliorer l'humeur et à consumer l'énergie refoulée. De plus, l'exercice physique a également été lié à une augmentation du BDNF dans le cerveau, l'une des raisons pour lesquelles il est si bénéfique.
(Le facteur neurotrophique dérivé du cerveau [BDNF] est une protéine présente dans les zones du cerveau associées à l'humeur, aux émotions et à la cognition.)
6. Demandez de l'aide
La planification est essentielle pour aider les chiens souffrant d'anxiété de séparation. Vous pouvez identifier un réseau de personnes qui peuvent vous aider, par exemple des membres de la famille, des amis, des dog sitters et des garderies pour chiens. Assurez-vous de commencer à utiliser leur soutien avant le changement dans votre routine, cependant, afin que votre animal ait la possibilité de s'habituer à eux.
Pendant combien de temps devriez-vous laisser votre chien seul ?
Si votre chien souffre d'anxiété de séparation ou si vous avez passé beaucoup de temps à la maison avec lui, vous pourriez devoir commencer par vous éloigner pendant des périodes plus courtes. Il pourrait également être nécessaire de le laisser seul progressivement tout en restant à proximité, par exemple dans une autre pièce. Lorsque votre chien se sent à l'aise seul, vous pouvez prolonger progressivement la période pendant laquelle vous êtes absent.
Si votre lieu de travail est pet friendly, emmener votre chien avec vous peut aider à limiter le temps qu'il passe seul à la maison. Cependant, rappelez-vous que votre chien a toujours besoin d'apprendre à rester seul, afin d'être prêt pour les situations où il ne vous est pas possible de l'emmener avec vous.
Conseils pour quand vous laissez votre chien seul
Les suggestions suivantes peuvent être utiles lorsque vous commencez à passer plus de temps loin de votre chien.
Utilisez des activités d'enrichissement
Essayez d'utiliser des jouets adaptés à remplir avec des friandises ou de cacher de la nourriture dans la maison pendant votre absence. Cela donnera à votre chien quelque chose à faire, stimulera ses fonctions cognitives et lui permettra d'exprimer ses comportements naturels. Commencez progressivement et laissez votre chien s'habituer à tout jeu d'activation mentale pendant que vous êtes avec lui avant de lui en donner un à utiliser lorsqu'il est seul.
Laissez votre odeur
Lorsque vous laissez votre chien seul, assurez-vous qu'il dispose d'un endroit tranquille et confortable pour se reposer avec une friandise ou un jouet spécial. Vous pourriez également lui laisser une couverture ou un vêtement portant votre odeur, cela pourrait l'aider à se sentir mieux.
Allumez la TV ou la radio
Allumez la TV ou la radio, cela peut le faire se sentir moins seul.
Demandez conseil à un expert
Si vous pensez que votre chien pourrait souffrir d'anxiété de séparation, ne vous sentez pas coupable et n'essayez pas de gérer la situation seul. Assurez-vous de contacter votre vétérinaire si vous pensez remarquer des signes d'anxiété chez votre chien. Le vétérinaire pourrait vous orienter vers un comportementaliste pour un soutien supplémentaire et des suggestions spécialisées. Et rappelez-vous, quelle que soit l'approche que vous adoptez, limiter ou réduire l'anxiété de séparation de votre chien demande beaucoup de patience et d'amour. Alors, soyez bienveillant envers vous-même et envers votre chien.
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