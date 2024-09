DÉTAILS DU PRODUIT

Beaucoup d’animaux domestiques sont en surpoids et souffrent d’une pression excessive sur leurs articulations, ce qui nuit à leur état de santé général. Aidez votre chien à retrouver un poids idéal en lui offrant une alimentation complète, délicieuse et rassasiante. Cette recette savoureuse est riche en protéines hautement digestibles pour assurer le maintien de la masse musculaire de votre chien tout en réduisant son apport en matières grasses et en calories. Pour aider votre animal à se sentir plus léger sur ses pattes et éviter les complications de santé liées aux kilos en trop, cette formule contient beaucoup moins de graisses alimentaires. Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : testé scientifiquement, 90% des chiens légèrement en surpoids ont atteint un poids plus sain en 8 semaines avec ROYAL CANIN© LIGHT WEIGHT CARE MAXI. Cela signifie que la formule ROYAL CANIN© LIGHT WEIGHT CARE MAXI a fait ses preuves. Notre programme nutritionnel LIGHT WEIGHT CARE MAXI est disponible sous deux formes : en croquettes et en délicieuse mousse conditionnée en sachet fraîcheur, toutes deux parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas combiner la mousse et les croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : testé scientifiquement dans les chenils Royal Canin, ROYAL CANIN© LIGHT WEIGHT CARE MAXI contient 35 % de matières grasses en moins que les aliments pour chiens adultes ordinaires. Cela signifie que la formule ROYAL CANIN© LIGHT WEIGHT CARE MAXI a fait ses preuves.

