DÉTAILS DU PRODUIT

"ROYAL CANIN® POMERANIAN ADULT MOUSSE a été spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels de cette race. La texture de l'aliment humide, qui ressemble à une mousse, est spécialement conçue pour permettre à votre Spitz nain d'absorber facilement la nourriture avec sa petite bouche. La formule est enrichie en acides gras oméga-6, qui peuvent favoriser la santé de la peau et du pelage. En outre, l'aliment humide contient une teneur en minéraux adaptée et est enrichi en EPA et DHA pour soutenir les os et les articulations. Le produit contient des nutriments hautement digestibles qui peuvent avoir un effet bénéfique sur le processus de digestion et contribuer à une consistance optimale des selles. Un autre avantage est la possibilité de portionner les sachets fraîcheur pratiques, ce qui permet à l'aliment humide d'être toujours frais et délicieux. Pour favoriser une alimentation optimale de votre Spitz nain, il est possible de combiner les aliments secs et humides. Alors que la nourriture sèche se caractérise par une densité nutritionnelle élevée et peut favoriser l'hygiène dentaire grâce à l'abrasion mécanique lors de la mastication, la nourriture humide marque des points grâce à sa teneur élevée en humidité. Cela peut notamment soutenir les voies urinaires et la gestion du poids. En outre, les aliments humides sont particulièrement bien acceptés par de nombreux chiens et constituent une alternative bienvenue aux aliments secs. Tous les produits ROYAL CANIN® sont soumis à un processus complet de contrôle de qualité afin de garantir la meilleure qualité possible. Cela signifie qu'avec ROYAL CANIN® POMERANIAN ADULT MOUSSE, vous offrez à votre chien une alimentation de qualité et équilibrée."

