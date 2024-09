DÉTAILS DU PRODUIT

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="313" style="border-collapse: collapse;width:235pt"><tbody><tr height="38" style="mso-height-source:userset;height:29.25pt"> <td height="38" class="xl70" width="313" style="height:29.25pt;width:235pt">Warum ROYAL CANIN YORKSHIRE TERRIER Adult 8+ Trockenfutter für ältere Hunde?<br> Warum ein besonderes Futter für ältere Yorkshire Terrier ab dem 8.Lebensjahr? <br> Yorkshire Terrier, oder Yorkies, sind ausgeglichene, aktive und intelligente Hunde voller Energie und Begeisterung. Der kleine Terrier ist lernfreudig, verspielt und selbstbewusst. Jede Hunderasse hat andere Bedürfnisse. Die Ernährung sollte dies berücksichtigen, um die optimale Gesundheit in jeder Lebensphase zu unterstützen. ROYAL CANIN Yorkshire Terrier Adult 8+ ist für Yorkshire Terrier ab dem 8. Lebensjahr geeignet und wurde speziell zur Unterstützung eines gesunden Alterungsprozesses von Yorkshire Terriern entwickelt. Ein spezieller Antioxidanzienkomplex kann dabei helfen, die Zellen zu schützen. Der angepasste Phosphorgehalt kann zum Erhalt der Nierengesundheit bei älteren Yorkshire Terriern beitragen.<br> <br> Die maßgeschneiderten Kroketten sind in Form, Größe, Textur und Rezeptur an die kleinen Kiefer von älteren Yorkshire Terriern angepasst. Sie lassen sich außerdem in warmem Wasser einweichen, wodurch sie besonders schmackhaft werden und sich leichter aufnehmen lassen. Zusätzlich enthält die Rezeptur Kalziumfänger, die die Wahrscheinlichkeit einer Zahnsteinbildung verringern können. Dies kann die allgemeine Mundhygiene Ihres Hundes verbessern. <br> <br> Das unverwechselbare, lange und seidige Fell des Yorkie benötigt besondere Pflege, um die Haarqualität und die Hautgesundheit zu erhalten. ROYAL CANIN Yorkshire Terrier Adult 8+ ist mit Borretschöl, Biotin und Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) angereichert, um die Barrierefunktion der Haut zu unterstützen, welche wiederum einen wesentlichen Beitrag zur Hautgesundheit leistet. Zusätzlich hilft diese Rassenahrung Ihrem älteren Hund dabei, sein Idealgewicht zu halten. <br> <br> Eine optimale Verdauung wird durch eine präzise abgestimmte Nährstoffformel unterstützt: Hochverdauliche Proteine (L.I.P.*), Präbiotika und Fasern fördern hierbei eine gesunde Darmflora und optimale Stuhlqualität.<br> <br> *Für ihre sehr hohe Verdaulichkeit ausgewählte Proteine.<br> Für mehr Abwechslung: Weitere Produktvarianten<br> Um den individuellen Vorlieben verschiedener Yorkshire Terrier gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN Yorkshire Terrier Adult auch als Feuchtnahrung, in Form einer schmackhaften Mousse, erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen. So stellen Sie sicher, dass Ihr Hund die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.<br> <br> ROYAL CANIN Qualitätsversprechen<br> Alle ROYAL CANIN Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihres Hundes gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN Yorkshire Terrier Adult 8+ bieten Sie Ihrem Yorkshire Terrier eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.</td></tr></tbody></table>

Voir plus