RENAL + MOBILITY Mousse
Aliment humide pour chiens
Aliment diététique complet pour chiens adultes
DÉTAILS DU PRODUIT
ROYAL CANIN® RENAL + MOBILITY mousse est un aliment diététique complet pour chiens destiné au soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique. Protéines de qualité élevée et teneur réduite en phosphore. RECOMMANDATIONS : il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation. Utiliser cet aliment au départ, jusqu’à 6 mois.
BÉNÉFICES
SOUTIEN RÉNAL
Formulé avec une faible teneur en phosphore et une teneur modérée en protéines de haute qualité pour soutenir la fonction rénale, permettant ainsi d’améliorer la qualité de vie des chiens.
TENEUR ÉLEVÉE EN ÉNERGIE
Teneur en énergie élevée afin de réduire le volume de la ration et d’aider à compenser la perte d’appétit.
COMPLEXE ARTICULAIRE
Enrichi avec des acides gras oméga-3 pour soutenir la mobilité et la santé des articulations.
SOUTIEN DU VIEILLISSEMENT
Une formule très digestible enrichie en vitamines pour soutenir un vieillissement sain.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
|IDEALGEWICHT
|MAGER
|NORMAL
|ÜBERGEWICHTIG
|2 kg
|142 g
|125 g
|108 g
|4 kg
|240 g
|211 g
|182 g
|6 kg
|325 g
|286 g
|247 g
|8 kg
|403 g
|355 g
|306 g
|10 kg
|476 g
|419 g
|362 g
|15 kg
|645 g
|568 g
|491 g
|20 kg
|801 g
|705 g
|609 g
|25 kg
|947 g
|833 g
|720 g
|30 kg
|1086 g
|955 g
|825 g
|35 kg
|1219 g
|1072 g
|926 g
|40 kg
|1347 g
|1185 g
|1024 g
|45 kg
|1471 g
|1295 g
|1118 g
|50 kg
|1592 g
|1401 g
|1210 g
|55 kg
|1710 g
|1505 g
|1300 g
|60 kg
|1826 g
|1607 g
|1388 g
|70 kg
|2049 g
|1804 g
|1558 g
|80 kg
|2265 g
|1994 g
|1722 g