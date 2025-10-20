ROYAL CANIN® RENAL + MOBILITY mousse est un aliment diététique complet pour chiens destiné au soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique. Protéines de qualité élevée et teneur réduite en phosphore. RECOMMANDATIONS : il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation. Utiliser cet aliment au départ, jusqu’à 6 mois.