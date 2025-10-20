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RENAL + MOBILITY Mousse

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Aliment humide pour chiens

Aliment diététique complet pour chiens adultes

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Tailles disponibles

1 x 420 gg 420 x 1

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DISPONIBILITÉ

Ce produit est une formule vétérinaire. Demandez à votre vétérinaire si ce produit est adapté à votre animal.

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DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® RENAL + MOBILITY mousse est un aliment diététique complet pour chiens destiné au soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique. Protéines de qualité élevée et teneur réduite en phosphore. RECOMMANDATIONS : il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation. Utiliser cet aliment au départ, jusqu’à 6 mois.

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BÉNÉFICES

SOUTIEN RÉNAL

Formulé avec une faible teneur en phosphore et une teneur modérée en protéines de haute qualité pour soutenir la fonction rénale, permettant ainsi d’améliorer la qualité de vie des chiens.

TENEUR ÉLEVÉE EN ÉNERGIE

Teneur en énergie élevée afin de réduire le volume de la ration et d’aider à compenser la perte d’appétit.

COMPLEXE ARTICULAIRE

Enrichi avec des acides gras oméga-3 pour soutenir la mobilité et la santé des articulations.

SOUTIEN DU VIEILLISSEMENT

Une formule très digestible enrichie en vitamines pour soutenir un vieillissement sain.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES