SATIETY + MOBILITY pour petits chiens

ROYAL CANIN® SATIETY + MOBILITY SMALL DOGS sec est un aliment diététique complet pour chiens destiné à la réduction d’un excès pondéral. RECOMMANDATIONS : il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation. Utiliser cet aliment jusqu’à obtention du poids corporel visé et au-delà si c’est nécessaire à sa stabilisation. L’apport énergétique journalier recommandé ne doit pas être dépassé si vous recherchez une perte de poids efficace ou une stabilisation du poids idéale.