URINARY U/C pour chiens

Urinary U/C est un aliment diététique complet pour chiens, formulé pour réduire les risques de formation des calculs d'urate et de cystine, grâce à sa faible teneur en protéines et purines, la haute qualité des protéines, un apport modéré en acides aminés souffrés et ses propriétés alcalinisant l'urine. Recommandations : Utiliser Urinary U/C jusqu'à 6 mois pour réduire la formation de calculs d'urate, jusqu'à 1 an pour réduire la formation de calculs de cystines, et à vie pour les cas de perturbation irréversible du métabolisme de l'acide urique. L'avis d'un vétérinaire est recommandé avant utilisation et avant le prolongement de la durée d'utilisation. Le chien devra ensuite être examiné régulièrement par le vétérinaire pour évaluer la pertinence d'une recommandation nutritionnelle sur le long terme. De l’eau fraîche doit toujours être à disposition de l’animal.

