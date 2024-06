Au début, votre chiot doit s'adapter à son nouvel environnement. Tous ses sens sont aux aguets. Il doit se familiariser avec les nouveaux sons, les nouvelles odeurs, un nouveau cadre, et cela prend un peu de temps. Même si votre chiot est déjà habitué à vous, le présenter au reste de la famille peut être une autre paire de manches. Il faut veiller à ce que cela se passe dans une ambiance calme et agréable pour lui.

Présenter le chiot aux membres de la famille

La réaction de votre chiot face à de nouvelles personnes peut varier selon sa race et l'environnement dans lequel il a grandi. Quelques étapes simples permettront de rendre les présentations aussi agréables que possible :

Introduce new people one by one - Meeting lots of new people at once can be intimidating to a puppy, so giving them the opportunity to get used to one person at a time will make them more comfortable.

Let your puppy approach you - Rather than approaching your puppy too quickly or passing them between you, which could cause them alarm, family members should sit down calmly and allow the puppy to come to them first.

Speak calmly - Make sure your family members keep any excitement under control and use a calm tone to create a peaceful and unthreatening environment, helping your puppy feel more at ease.

Avoid using food - Avoid providing food for your puppy as a reward for interaction with new people. Certains chiens continuent d'accepter de la nourriture même lorsqu'ils ont peur, alors, même s'ils établissent un contact, l'expérience globale n'est pas bonne pour leur bien-être émotionnel.

Don't rush the process - Be sure to allow the puppy the time to get to know each new person. Si les présentations se passent bien pour le chiot, il lui sera plus facile de rencontrer de nouvelles personnes en dehors de la maison.

Be aware of your dog's body language - It's important to pay close attention for signs of anxiety in your puppy, such as avoiding eye contact or holding their tail low. Dans ce cas, retirez votre chiot de la pièce et laissez-le un peu seul afin qu'il ne soit pas appeuré.