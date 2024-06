Prezzi e condizioni di vendita: Versione gennaio 2020

Le presenti Condizioni generali (di seguito denominate „CG“) si applicano a tutte le offerte, forniture e servizi (di seguito denominati „Servizi“) di Royal Canin (Svizzera) SA (di seguito denominata „ROYAL CANIN®“). ROYAL CANIN® fa una distinzione tra le linee di prodotti „Veterinary Diet“ e „Vet Care Nutrition“ (di seguito denominati „Prodotti VET“) e gli altri prodotti ROYAL CANIN® (di seguito denominati „Prodotti standard“; collettivamente denominati „Prodotti ROYAL CANIN®“). Sia i Prodotti VET che i Prodotti standard sono venduti tramite un sistema di distribuzione selettivo. Di seguito sono definiti i requisiti imposti ai rivenditori presso le sedi autorizzate per la distribuzione di Prodotti VET e di Prodotti standard. I Prodotti standard e i Prodotti VET possono essere venduti esclusivamente da rivenditori che soddisfano i requisiti relativi ai rispettivi prodotti.

Si accetta come rivenditore autorizzato per i Prodotti standard qualsiasi persona fisica o giuridica che soddisfa i requisiti elencati di seguito per la relativa categoria di clienti:

Allevatori Rifugi e centri di accoglienza

Conduttori di cani di servizio Rispetto delle disposizioni di legge vigenti in Svizzera in materia di allevamento X X X Min. 1 cucciolata ogni 2 anni

X Min. 1 cane da lavoro (ai sensi della definizione di cui all’art. 69 dell’Ordinanza sulla protezione degli animali) X Min. 10 box/posti X Formazione a cura di ROYAL CANIN® sui prodotti e le caratteristiche dell’alimentazione per la salute di cani e gatti

X X X Distribuzione di pacchetti per cuccioli e/o per animali trovati

X X

Allevatori, rifugi e centri di accoglienza per animali, conduttori di cani di servizio Commercio specializzato (commercio specializzato di animali, saloni di toelettatura, negozi specializzati fai da te, centri di giardinaggio)

Orario di apertura comunicato ufficialmente, non inferiore a 30 ore settimanali

Consulenza ai clienti e tramite personale di vendita formato da ROYAL CANIN® in materia di alimentazione per la salute di cani e gatti

Presentazione di almeno 25 unità di prodotti ROYAL CANIN® per cani e/o gatti su min. 0,8 m lineari di scaffalatura, dalla quale i consumatori finali possono prelevare le confezioni Fatturato annuo netto di almeno CHF 3000 da prodotti ROYAL CANIN® per cani e gatti

Si accetta come rivenditore autorizzato per i Prodotti VET qualsiasi persona fisica o giuridica che soddisfa i requisiti elencati di seguito per la relativa categoria di clienti:

Veterinari (con studio veterinario, università)

Veterinari con laurea in medicina veterinaria e con abilitazione all’esercizio della professione di veterinario in conformità con le norme svizzere.

Lo studio veterinario deve disporre degli spazi logistici necessari per la regolare conservazione di alimenti per animali.

La solvibilità deve essere garantita. Al fine di soddisfare gli elevati criteri qualitativi di ROYAL CANIN®, i veterinari nonché i relativi assistenti di studio hanno l’obbligo di informarsi sulle caratteristiche e peculiarità dei prodotti o di partecipare ai corsi di formazione offerti da ROYAL CANIN® sui prodotti.

Per dimostrare la finalità ad uso personale è sufficiente la presentazione del certificato di abilitazione e/o del certificato di laurea in medicina veterinaria.

Farmacisti (con farmacia propria)

Farmacisti con laurea in farmacia e con abilitazione all‘esercizio della professione di farmacista in conformità con le norme svizzere.

La farmacia deve disporre degli spazi logistici necessari per la regolare conservazione di alimenti per animali.

La solvibilità deve essere garantita.

Al fine di soddisfare gli elevati criteri qualitativi di ROYAL CANIN®, i farmacisti hanno l’obbligo di informarsi sulle caratteristiche e peculiarità dei prodotti o di partecipare ai corsi di formazione offerti da ROYAL CANIN® sui prodotti.

„I Prodotti VET sono stati concepiti appositamente per veterinari e farmacisti. Grazie alla loro composizione contribuiscono a soddisfare esigenze specifiche. Per poter valutare in particolare le indicazioni d‘uso, la durata di somministrazione e le dosi occorre essere in possesso di nozioni sulla composizione dei prodotti e di conoscenze specifiche in materia. Per questa ragione, i Prodotti VET sono venduti esclusivamente tramite veterinari e farmacisti.“

Al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità, il commercio online di prodotti VET ad opera di veterinari e farmacisti autorizzati è consentito solo con l’esplicito consenso di ROYAL CANIN® e richiede la stipula di un accordo separato con ROYAL CANIN®.

Validità

Ogni offerta, fornitura e servizio di ROYAL CANIN® è soggetto esclusivamente alle presenti CG, nella versione in vigore al momento dell’ordine. Sono pertanto ritenute invalide eventuali condizioni generali del cliente in contrasto con le CG. Le CG si ritengono accettate all’atto del primo ordine. La versione attuale e vincolante delle CG è pubblicata di volta in volta sul sito Internet, una versione scritta delle CG può essere richiesta a ROYAL CANIN®.