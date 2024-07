RENAL MANZO Bocconcini in salsa

DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® RENAL WITH BEEF fettine in salsa è un alimento dietetico completo per gatti indicato per supportare la funzione renale in caso di insufficienza renale cronica, grazie al ridotto livello di fosforo unito al ridotto tenore di proteine di elevata qualità. RENAL WITH BEEF è anche indicato per la riduzione della formazione di calcoli da ossalato, grazie alla bassa concentrazione di calcio e vitamina D ed alle proprietà alcalinizzanti dell’urina.

