CasaGattiProdottiAlimenti dieteticiGASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN
GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN
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GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN

Alimento secco per gatti

Alimento dietetico completo per gatti adulti

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Formati disponibili

400 gg 400

2 kgkg 2

4 kgkg 4

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Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zum Ausgleich unzureichender Verdauung und zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Leichtverdauliche Ernährung mit hydrolysierten Proteinquellen und ausgewählten Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN Trockennahrung zunächst bis zu zwölf Wochen füttern zum Ausgleich unzureichender Verdauung und lebenslang bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse. Zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden

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BENEFICI

PROTEINE IDROLIZZATE

Proteina idrolizzata (soia) altamente digeribile per ridurre il rischio di intolleranze alimentari che possono causare sintomi gastrointestinali ricorrenti.

ALTO CONTENUTO ENERGETICO

Alta densità di energia per ridurre la quantità di mangime e alleviare il tratto digestivo.

SUPPORTO ALLA DIGESTIONE

Formula altamente digeribile con un contenuto di fibre equilibrato, comprese le fibre prebiotiche per sostenere una sana digestione e il transito intestinale.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI