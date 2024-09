DETTAGLI PRODOTTO

Warum ein besonderes Futter für ältere Labrador Retriever ab 5 Jahren? Der Labrador ist in der Regel ein fröhlicher und kinderfreundlicher Familienhund. Da jede Rasse ihre ganz eigenen Bedürfnisse aufweist, sollte die Ernährung den jeweiligen einzigartigen Lebensstil unterstützen und die optimale Gesundheit fördern. Aus diesem Grund ist die Auswahl einer abgestimmten Nahrung unter Berücksichtigung der Lebensphase sehr wichtig. ROYAL CANIN© LABRADOR RETRIEVER 5+ wurde speziell zur Unterstützung eines gesunden Alterungsprozesses bei Labrador Retriever Hunden entwickelt. Ein Antioxidanzienkomplex im Trockenfutter kann dabei helfen, die Zellen zu schützen. Der angepasster Phosphorgehalt kann zur Unterstützung der Nierenfunktion bei älteren Labrador Retrievern beitragen. Mit dem Alter nimmt die Aktivität beim Labrador Retriever ab. Die spezielle Rezeptur mit angepasstem Fett- und Kaloriengehalt beugt Übergewicht bei älteren Retrievern vor. Ein angepasster Gehalt an Proteinen und L-Carnitin kann darüber hinaus zum Erhalt der Muskulatur beitragen. Die fortschrittliche Nährstoffformel mit Kollagen oder EPA & DHA trägt unter anderem zum Erhalt des Knorpelgewebes während des Alterns und zur Unterstützung von Knochen und Gelenken bei. Die Kroketten des Trockenfutters ROYAL CANIN© LABRADOR RETRIEVER 5+ sind in Größe, Form und Textur an die Bedürfnisse von älteren Labrador Retrievern angepasst. Für eine leichtere Aufnahme können die Kroketten in warmem Wasser eingeweicht werden. Um den individuellen Vorlieben verschiedener Labrador Retriever gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© Labrador Retriever Adult 5+ auch als Feuchtnahrung in Form von schmackhaften Stückchen in Soße erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen. So stellen Sie sicher, dass Ihr Hund die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält. Alle ROYAL CANIN© Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihres Hundes gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN© LABRADOR RETRIEVER 5+ bieten Sie Ihrem Labrador eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.

