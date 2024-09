DETTAGLI PRODOTTO

Nach der Kastration verlangsamt sich der Stoffwechsel Ihres Hundes, sein Appetit kann aber durchaus gleich bleiben. Es kann schwierig sein, Ihren Hund leicht und schlank zu halten. Eine qualitativ hochwertige Alleinnahrung kann Ihnen jedoch dabei helfen, Ihren Hund aktiv und in Form zu halten. ROYAL CANIN® Sterilised Maxi ist geeignet für kastrierte, ausgewachsene Hunde zwischen 26 und 44 kg. Die schmackhafte Rezeptur stillt den Hunger Ihres Hundes und hilft, eine Gewichtzunahme zu begrenzen. Für Royal Canin sind Proteine sehr wichtig. Deswegen verwenden wir ausschließlich die hochwertigsten Proteinquellen, welche den Bedarf Ihres Hundes optimal decken können. Die schmackhafte Rezeptur des Futters ROYAL CANIN® Sterilised Maxi ist reich an hoch verdaulichen Proteinen, damit gewährleistet werden kann, dass Ihr Hund seine Muskelmasse erhält und gleichzeitig weniger Fett und Kalorien zu sich nimmt. Diese Rezeptur enthält außerdem weniger Fett, um dabei zu helfen, dass Ihr Hund sein Idealgewicht halten kann, damit er nicht den Gesundheitsproblemen ausgesetzt ist, die mit Übergewicht einhergehen. Die Kombination der Nahrungsfasern im ROYAL CANIN® Sterilised Maxi stillt den Hunger und reduziert das Verlangen nach Leckerlis, indem es Ihren Hund langanhaltend satt macht. ROYAL CANIN® Sterilised Maxi ist nachgewiesenermaßen ein erfolgreiches Futter zur Vermeidung einer Gewichtszunahme: Es beinhaltet 14% weniger Kalorien als herkömmliches Futter für ausgewachsene Hunde. Unser Sterilised-Ernährungsprogramm ist in zwei Varianten erhältlich: als knuspriges Trockenfutter und als schmackhaftes Nassfutter im Frischebeutel. Beide Varianten sind als Alleinnahrung geeignet, können aber auch perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können Nassfutter und Trockenfutter in beliebigem Mischungsverhältnis kombinieren.

Di più