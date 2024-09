DETTAGLI PRODOTTO

Die Harnwege sind bei Hunden oft ein Problem. Wenn Ihr Hund nicht genügend Wasser trinkt, kann sich sein Urin zu stark konzentrieren. Mineralien im Urin können dann Kristalle bilden, die zur Bildung von Harnsteinen führen können. Indem Sie die Ernährung Ihres Hundes umstellen, können Sie dabei helfen, seine Harnwege zu schützen, und so einer möglichen Bildung von Harnsteinen vorzubeugen. Dies bedeutet weniger Sorgen für ein unbeschwertes Leben. ROYAL CANIN© URINARY CARE Mini ist für Hunde mit einem Gewicht von bis zu 10 kg geeignet, die zu einem empfindlichen Harntrakt neigen. Die spezielle Rezeptur der Nahrung hilft Ihrem Hund, mehr zu trinken. Eine vermehrte Wasseraufnahme hat einen doppelten Effekt: Erstens spült sie die Blase Ihres Hundes. Zweitens verdünnt sie den Urin, und kann so helfen, der Bildung von Harnkristallen und –steinen vorzubeugen. Die Rezeptur der schmackhaften Nassfuttervariante weist einen hohen Feuchtigkeitsanteil auf, was ebenfalls die Verdünnung des Harns fördern kann. Unser Urinary Care-Ernährungsprogramm ist in zwei Varianten erhältlich: als knuspriges Trockenfutter und als leckeres Nassfutter im Frischebeutel. Beide Varianten sind als Alleinnahrung geeignet, können aber auch perfekt miteinander kombiniert werden.

