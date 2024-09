DETTAGLI PRODOTTO

Con il passare degli anni, il suo cane necessita di un’alimentazione diversa che lo mantenga in salute durante l’età adulta e lo aiuti ad affrontare i primi sintomi dell’invecchiamento. ROYAL CANIN® X-SMALL ADULT 8+ è una formula nutrizionale completa ed equilibrata, studiata appositamente per soddisfare le particolari esigenze dei cani di taglia piccolissima e sostenerli durante l’ultima fase dell’età adulta. Studiata per cani di peso fino a 4 kg e di età superiore a 8 anni, questa formula ricca di nutrienti essenziali, tra cui EPA, DHA e vitamina C, sostiene il sistema immunitario del suo cane. Arricchito con vitamine, questo alimento secco contribuisce a preservare la vitalità del suo cane di taglia piccolissima nell’ultima fase dell’età adulta. È noto che i cani di taglia piccolissima sono schizzinosi in fatto di alimentazione e hanno gusti particolari, un aspetto che non cambia con l’età. Gli aromi esclusivi di questo alimento secco soddisfano anche gli appetiti più esigenti, garantendo l’apporto dei nutrienti essenziali. Abbiamo considerato anche le loro bocche minuscole e adattato le dimensioni della crocchetta per facilitarne l’assunzione e la masticazione. I cani adulti di taglia piccolissima, che hanno molti denti nelle loro mascelle minuscole, sono soggetti a problemi dentali. La crocchetta produce un effetto di spazzolatura sui denti e, grazie all’inserimento di un agente chelante del calcio, questa formula riduce la quotidiana formazione del tartaro. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® vengono sottoposti a un accurato controllo di qualità per garantire costantemente cibi altamente qualitativi e sono confezionati in atmosfera protetta per preservarne a lungo la freschezza e il potere nutrizionale. Il nostro team di scienziati crea formule studiate su misura per le esigenze nutrizionali specifiche del suo cane, usando nutrienti di alta qualità secondo criteri di sostenibilità.

